«Ни в чем себе не отказывал»: После отпуска с 40-летней миллионершей Шаляпину прописали жёсткую диету

Похоже, после новогоднего вояжа в США в компании 40-летней миллионерши из Канады, Прохору Шаляпину придётся изрядно попотеть в спортзале. Вернувшись в Москву, артист спешно обратился за помощью к диетологу, поскольку в отпуске не отказывал себе в дорогих винах и сладостях, которыми певца баловала его новая пассия Татьяна.

Напомним: скандальный певец не выкладывал фото своей новой подруги в Инстаграме, но снимки их прогулки по лайнеру во время тихоокеанского круиза прислали в редакцию читатели «КП».

Новая дама Шаляпина - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х.

Во время отпуска Татьяна и Прохор не отказывали себе в роскоши, откровенно сорили деньгами. Сначала парочка поселились в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса Waldorf Astoria Beverly Hills, выложив за люкс почти 2 миллиона рублей. Потом Прохор и Татьяна отправились в круиз на лайнере Royal Princess. Везде передвигались на лимузинах, ходили по роскошным ресторанам. Явно не за счёт Шаляпина.

Фото: архив Прохора Шаляпина

- Какая разница за чей счёт банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, что они есть!-смеялся Шаляпин в недавнем интервью «КП», комментируя отношения с 40-летней миллионершей.

Выяснилось, что у его подруги нет мужа и детей. И да, она действительно богата.

Татьяна руководит сетью адвокатских компаний в Канаде, ее фирмы специализируются по разводам.

После отпуска с щедрой пассией, Шаляпин вернулся в Москву, где ему пришлось сесть на жёсткую диету.

Об этом «КП» рассказала диетолог Надя Шарк, которая консультирует певца.

- После Нового года Прохор отправился в путешествие в Америку и затем в круиз, где было много вкусной еды, соблазнов и компания людей, которые не придерживались правильного питания, - объяснила «КП» диетолог певца Надя Шарк. - Там было большое количество еды и поздние приёмы пищи.

Поэтому сейчас он занимается своим здоровьем.

Ведь он ел большое количество промышленных сладостей днем, перед сном и даже ночью.

Шаляпин с диетологом Надей Шарк. Фото: архив Прохора Шаляпина

Внешне он выглядел хорошо, но самочувствие было вялое. Это основное, почему он решил заняться собой.

Что я сделала:

- подобрала режим питания и ограничила время употребления еды до 20.00

- снизила промышленное сладкое и добавила в рацион более полезные сладости

- увеличила белок в рационе и клетчатку

- наладила регулярное употребление витаминов (ранее было хаотичное).

У Прохора уже есть хорошие результаты. На сладкое его уже не тянет, - рассказала «КП» диетолог Надя Шарк.