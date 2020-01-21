"Слава Богу, избавилась от этих жутких балконов": Лера Кудрявцева радуется маленькой груди

Лера Кудрявцева по праву считается одной из самых эффектных телеведущих. Визитной карточкой красавицы-блондинки являлся ее пышный бюст, который вызывал восхищение мужчин и был предметом зависти женщин. Однако в конце 2019 года теледива лишилась внушительный части своего тела.

Известие о том, что Лера Кудрявцева оказалась в больнице в канун Нового года, стало громом среди ясного неба не только для ее родных и близких, но и для огромного числа поклонников звезды. Но самый настоящий шок всех ждал впереди. Знаменитость сообщила, что у нее лопнула силиконовая грудь и ей сделали срочную операцию.

Первые дни, по словам Кудрявцевой, она не осознавала весь ужас произошедшего. "Была на обезболивающих. А когда выписали, мне было тяжело", - поведала она в эксклюзивном комментарии для PRO-новостей.

Врачи запретили ей что-либо делать, и Лера должна была лежать целыми днями. Она искренне не понимает, зачем 15 лет назад она легла под нож хирурга. И хотя весь этот ад для телеведущей позади, сейчас она пока проходит курс реабилитации.

"Пока мне нельзя ни сауну, ни бассейн, ни жаркие страны. Зато я чиста, как майская роза. Я очень довольна. Слава Богу, что я избавилась от этих жутких балконов", - радуется 48-летняя артистка.

Теледива считает, что прежде, чем решиться на операцию, нужно внимательно изучить все известные на сегодня данные. По ее словам, ни на одни импланты нет пожизненной гарантии. Звезда призналась, что больше никогда не согласится на увеличение груди. Она заявила, что довольна своими натуральными размерами и благодарна врачам, что осталась живой и здоровой.

Напомним, Лера Кудрявцева сама объявила о том, что перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Телеведущая на всю страну рассказала о своей боли, чтобы уберечь женщин от роковой ошибки, которая может стоить им жизни. Она также показала, как выглядят удаленные импланты. "Зрелище, конечно, неприятное. Но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку не запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы». Не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов", - обратилась она к подписчикам. Эффектная блондинка поведала, что "силикон выливался минимум пять-шесть лет и начал входить во все лимфоузлы". Понимаете, этим пропитался вообще весь организм", - шокировала знаменитость подробностями.