Русские в осажденном коронавирусом Тенерифе: мы остаемся здесь, чтоб не заразить родных в Питере

Коронавирус COVID-19, или, как его окрестили СМИ, «чума-2020», вспыхнув в китайском Ухане, пошел по миру. Болезнь, убившая уже около 3000 человек, добралась до одного из самых популярных курортов — острова Тенерифе в 1200 км от берегов Испании. Вирус туда принес итальянский врач (в самой Италии сейчас более 300 заболевших — больше всего в Европе). Мужчине не повезло остановиться в дорогом отеле H10 Costa Adeje Palace. Теперь «коронавирусников» там уже несколько, в дорогом 4-звездочном отеле объявлен карантин. Среди 1000 постояльцев этого огромного «палаца» — двое россиян.

Напротив фешенебельной гостиницы — жилой сектор. В одном из них домов проживает русская пара — Юлия и Алексей Новосад. У них собственное туристическое агентство, которое нередко направляет клиентов в тот самый отель. Но сейчас, говорят, повезло, что таковых там нет.

К счастью, Юлия и Алексей здоровы. Жена находится со старшим сыном в Нью-Йорке — улетела еще в минувшее воскресенье, когда о зараженной гостинице никто ничего не знал. А теперь вылететь из Тенерифе довольно сложно, говорит ее супруг Алексей, оставшийся в городе с младшей дочерью.

Настроения на райском острове тревожные. Буквально на днях многотысячная толпа курортников впала в панику и попыталась взять штурмом местный аэропорт. Это были, в основном, англичане и немцы.

Вокруг самого отеля ситуация кажется относительно спокойной — никто не бунтует, сбежать через балкон не пытается. Впрочем, гостиница все равно заблокирована, а машинам с ее парковки отказано в выезде в город. Сам Алексей (он, напомним, с семьей проживает буквально в доме напротив), выезжает только по пропуску, да и то исключительно по делу или в супермаркет подальше от этого места.

Даже дети обитателей их ЖК играют исключительно во внутреннем дворике. Никаких школ и детсадов — они тоже на карантине. Квартал оцеплен, его патрулируют полицейские, работает много бригад спецслужб — все в масках.

Город опустел, но испанцы с завидным спокойствием выполняют все необходимые предписания. Почти все жильцы дома, где живут Алексей с семьей, тоже разъехались, остались лишь 3-4 семьи (тоже, кстати, русские — нашему брату, похоже, коронавирусная паника нипочём).

— Все они приняли решение не уезжать, пока не пройдет инкубационный период, а также не будет понятно, вышел ли вирус за пределы отеля. Ждём результатов тестирования из гостиницы. Все принимают меры предосторожности, не сближаются друг с другом. Естественно, отменены посещения ресторанов и публичных мест. В целом ситуация нормальная, никто нас не заставляет насильно сдавать анализы, — говорит Алексей.

Коронавирус добрался до одного из самых популярных курортов Испании.Фото: REUTERS

Спрашиваю, нет ли желания уехать из очага заражения, тем более, что у них маленькие дети. Их младшей дочери всего 3 года.

— Нет, мы приняли решение дождаться разрешения ситуации здесь, на Тенерифе. Вот представьте, вернемся мы домой в Россию. А вдруг мы заражены? А вдруг кто-то из пассажиров самолета будет болен? Тогда подвергнем опасности и родных, и друзей, — рассуждает Алексей.

А пока все, что остается — это наблюдать из окна за происходящим в злосчастной гостинице. Впрочем, с виду все довольно спокойно, говорит он.

— Я так думаю, какое-то время постояльцев будут проверять на возможную инфекцию. Но сколько времени это займет при таком большом количестве людей — сложно предполагать, — подводит итог Алексей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

КСТАТИ

Живущая в Италии актриса Инга Ильм: «В Риме пандемии нет, но дрова и продукты у меня запасены»

Любимая последним советским поколением Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина», актриса театра Пушкина и звезда с первой обложки российского «Плейбоя», давным-давно закончила актерскую карьеру, потом закончила МГУ и профессионально занялась историей. Ее статьи публиковались в серьезных научных сборниках, например, «Труды государственного Эрмитажа». Уже много лет актриса-историк живет в Италии, пишет книги и не очень любит интервью. Со спецкором КП Инга Ильм согласилась поговорить о ситуации с коронавирусом, потому что мы выросли в одном доме на окраине Питера. (подробности)

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