Сауна в Москве, в которой на вечеринке погибли три человека из-за сухого льда, продолжает работать

Вечером 28 февраля в банный комплекс на юге Москвы приехала компания молодежи. Отмечали 29-летие Екатерины Диденко — блогерши-миллионщицы в Instagram. Своим подписчикам она рассказывает о лекарствах.

В разгар вечеринки кто-то высыпал в бассейн пакет сухого льда. При таянии выделяется диоксид углерода: в плохо вентилируемых помещениях он превращает комнату в газовую камеру. Три человека погибли от удушья.

Корреспондент «Комсомолки» под видом клиента на следующее утро после ЧП позвонил в сауну. Мы попросили сдать в аренду зал «Камбоджа» — тот самый, где погибли люди.

— Сейчас он закрыт. Завтра тоже не можем сдать. Закрыт надолго. Но приходите в другие! Мы работаем. Правда сегодня вечером уже все занято. Есть время только после 22:00.

В интернет-сервисах на сауну сотни положительных отзывов. Пользователи ставят твердые пять звезд. Залы комплекса названы в честь стран: Греция, Мексика, Япония, Венеция.

В зале, которые ныне закрыт, есть бассейн бассейн 3,5х7 метров с фильтрацией воды, подсветкой, гидромассажем и водопадом. «Камбоджа» вмещает до 25 человек. В пятницу вечером аренда стоит 3 900 рублей в час.

На сайте есть функция виртуальный тур: можно побродить онлайн по злосчастному залу. Большая гостиная с шестом для стриптиза посередине, бильярдная и влажная зона. Она отделена дверью.

Окон здесь нет: в потолке лишь пара вентиляционных отверстий. Кроме бассейна есть несколько видов саун. В закрытом помещении запросто могло получится так, что таявшему сухому льду некуда было выходить. Влажная зона стала ловушкой для гостей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

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Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)