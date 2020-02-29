"Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры": блогер Екатерина Диденко, чьи близкие погибли из-за сухого льда, записала видеообращение

Российский блогер, более известная, как "аптечный" провизор, Екатерина Диденко, выложила видео в соцсетях и сообщила о смерти своего супруга Валентина и двоих друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

- Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры. Больше я не могу... Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать, - говорит она сквозь слезы.

Екатерина Диденко - популярный Instagram-блогер, мама двоих детей.Фото: Instagram.com

Накануне она праздновала со своими приятелями собственный день рождения в банном комплексе на юге Москвы. В определенный момент кто-то скинул в бассейн несколько килограммов сухого льда. Началась химическая реакция - сильнейшее выделение углекислого газа. Двое надышавшихся им гостей скончались в течение часа, муж блогера Валентин Диденко умер в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

Еще двое человек были госпитализированы с сильными химическими ожогами. Сейчас за их жизнь борются медики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763694" frameborder="0"></iframe> Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

Ранее девушка записала видео в своем Instagram прямо из реанимации, в котором сообщила, где находится и не знает, кто умер в результате инцидента.

Екатерина Диденко - популярный Instagram-блогер, мама двоих детей. На своей страничке она дает советы молодым родителям, как выбирать лекарства. Сама называет себя "аптечным ревизорро". Своим подписчикам Екатерина сообщала, что отучилась на провизора и имеет красный диплом по специальности "фармацевт".

Катя и муж часто путешествовали вместе с детьми.Фото: Instagram.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

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