2020-02-29T11:10:27+03:00
Происшествия

"Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры": блогер Екатерина Диденко, чьи близкие погибли из-за сухого льда, записала видеообращение

Девушка подписала записку о неразглашении деталей вечеринки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский блогер, более известная, как "аптечный" провизор Екатерина ДиденкоРоссийский блогер, более известная, как "аптечный" провизор Екатерина ДиденкоФото: Instagram.com
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Российский блогер, более известная, как "аптечный" провизор, Екатерина Диденко, выложила видео в соцсетях и сообщила о смерти своего супруга Валентина и двоих друзей.

Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

- Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры. Больше я не могу... Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать, - говорит она сквозь слезы.

Екатерина Диденко - популярный Instagram-блогер, мама двоих детей. Фото: Instagram.com

Екатерина Диденко - популярный Instagram-блогер, мама двоих детей.Фото: Instagram.com

Накануне она праздновала со своими приятелями собственный день рождения в банном комплексе на юге Москвы. В определенный момент кто-то скинул в бассейн несколько килограммов сухого льда. Началась химическая реакция - сильнейшее выделение углекислого газа. Двое надышавшихся им гостей скончались в течение часа, муж блогера Валентин Диденко умер в реанимации.

Медики увозят тела погибших молодых людей.

Еще двое человек были госпитализированы с сильными химическими ожогами. Сейчас за их жизнь борются медики.

Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

Ранее девушка записала видео в своем Instagram прямо из реанимации, в котором сообщила, где находится и не знает, кто умер в результате инцидента.

Екатерина Диденко - популярный Instagram-блогер, мама двоих детей. На своей страничке она дает советы молодым родителям, как выбирать лекарства. Сама называет себя "аптечным ревизорро". Своим подписчикам Екатерина сообщала, что отучилась на провизора и имеет красный диплом по специальности "фармацевт".

Катя и муж часто путешествовали вместе с детьми. Фото: Instagram.com

Катя и муж часто путешествовали вместе с детьми.Фото: Instagram.com

В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

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На вечеринке в московской бане скончались три человека, в том числе - супруг "аптечного" блогера. Компания засыпала в бассейн сухой лед (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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