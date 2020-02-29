"У них есть свое научное шоу для детей": Новые подробности об участниках вечеринки с сухим льдом, где погибли три человека

После трагедии в московской сауне, где погибли двое мужчин и женщина, соцсети просто разрывает волна возмущения. Напомним, блогер Екатерина Диденко арендовала для празднования дня своего рождения один из залов банного комплекса "Девятый вал" на юге Москвы. Муж именинницы Валентин приготовил сюрприз - привез на вечеринку целый ящик сухого льда. По задумке, твердый диоксид углерода при попадании в бассейн должен был дать обильный пар. Гости вывалили брикеты сухого льда в воду, над которой тут же образовалась "дымка", и прыгнули в бассейн. Последствия такого "опыта" никто почему-то не учел. В результате химической реакции начал выделяться углекислый газ. Оказавшие в воде люди очень быстро потеряли сознание и просто не сумели выбраться. К прибытию медиков двое гостей вечеринки были уже мертвы, а муж Екатерины Диденко (считается, что идея с сухим льдом принадлежит ему) скончался в реанимации спустя несколько часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

В соцсетях недоумевают, почему никто из гостей не остановил эту "шутку". Например, многие вспоминают, что блогер Екатерина Диденко - провизор (в соцсетях она себя называет Аптечным Ревизорро), получила фармацевтическое образование, смежное с химическим. Да и сам погибший Валентин Диденко отучился на инженера...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763697" frameborder="0"></iframe> Сухой лед кидают в бассейн.

В то же время "Комсомолке" удалось выяснить детали биографий еще нескольких участников роковой вечеринки. Мы уже сообщали, что большая часть гостей - родом из Старого Оскола. Это группа креативных товарищей, которые несколько лет назад перебрались в Москву и активно развивали в Instagram собственные блоги.

Катя по профессии - провизорФото: Instagram.com

- Я не буду говорить фамилий, скажу лишь, что эти люди остались живы, их спасли, - рассказывает подруга погибшей в бассейне с сухим льдом Натальи Монаковой. - Среди гостей есть семейная пара, у которое почти 1 миллион подписчиков в Instagram. Они обычно постят фотки своих детей и об этом пишут. Я знаю, что помимо заработков на рекламе у них есть свое выездное "научное" шоу для детей. Их заказывают на различные детские праздники - дни рождения, Новый год и так далее. То есть, они показывают детям различные эффектные химические опыты. Знаю, что у этих ребят были "фокусы" с жидким азотом, который застывает. Не уверена, что они когда-нибудь сами использовали сухой лед, но ведь должны же были эти ребята почитать, какая может быть реакция, если бросить сухой лед в горячую воду...

Валентин Диденко погиб, надышавшись углекислотой.Фото: Instagram.com

По словам нашей собеседницы, также один из блогеров, участвовавших в вечеринке, в свое время также снимал различные химические опыты для Ютюб. Для хайпа.

От отравления углекислотой умер Юрия Алферов.Фото: Instagram.com

Напомним, после случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Максимальное наказание по ней - до 4 лет тюрьмы.

Наталья Монакова погибла в бассейне с сухим льдом.Фото: Instagram.com

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