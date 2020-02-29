Блогер Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли на вечеринке с сухим льдом, попросила о помощи - подписчиков

Блогер Екатерина Диденко 28 февраля собрались с друзьями в сауне на юге Москвы. В интернете Катя известный блогер — рассказывает о фармацевтике. Вечеринка закончилась трагедией: погибли трое. Среди них муж блогерши Валентин.

О последствиях Екатерина сообщает в сторис своего инстаграма. В последних она рыдает и просит о помощи:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763746" frameborder="0"></iframe> Реакция подруги на происшествие на дне рождения Екатерины Диденко.

— Я вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало… Я думала это неправда, это сон, — заливается слезами блогер. Настя (дочь — прим.ред.) сегодня проснулась и говорит: «Где папа?». Я не знаю, что сказать. Если среди вас есть те, кто моет оказаться профессиональную психологическую помощь, напишите, пожалуйста.

Муж Екатерины Валентин умер, надышавшись углекислоты.Фото: Instagram.com

Ранее сайт kp.ru опубликовал видео, на котором супруг Екатерины вываливает в бассейн сухой лед. В теплой воде он мгновенно превращается в ядовитый пар.

— Я не представляю, как это все рассказывать детям, — продолжает Екатерина. — Она ведь все понимает. Подходит и спрашивает: «Мама, почему ты плачешь?». Я говорю, что соринка попала в глаз, а она уже не верит…

В бассейне погибла блогер Наталья МонаковаФото: Instagram.com

Кстати, сауна, где случилась трагедия, продолжает работать и принимать гостей. На кадрах из бассейна видно, что в помещении нет окон. В замкнутом пространстве быстро скопился смертельный газ.

Юрий Алферов - третий погибший в бассейне с сухим льдом.Фото: Instagram.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763733" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко, чей муж и друзья погибли на вечеринке с сухим льдом, попросила подписчиков о помощи.

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