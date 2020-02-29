В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства.

Вокруг них стоят восторженные друзья Екатерины и снимают происходящее на смартфон и воспринимают происходящее как развлекательное шоу.

Катя. муж и их друзья праздновали день рождения в банном клубе.Фото: Instagram.com

Далее супруг Екатерины Диденко вываливает коробку с сухим льдом прямо в бассейн под одобрительный гул окружающих.

Буквально через пару секунд образуется дымовая завеса над всем бассейном, что приводит в восторг собравшихся и виновницу торжества.

- Он умер! Всё, его больше нет! - со смехом кричит подруга "аптечного" блогера, когда в бассейн бросается супруг Екатерины. За ним в бассейн спускаются еще два человека.

Катя вела блог, посвященный фармации.Фото: Instagram.com

Спустя несколько минут шуточное шоу перерастет в настоящую трагедию, в результате которой скончаются трое человек: друзья Екатерины и ее супруг.

Ребята потеряют сознание прямо в бассейне, еще трое человек получат химические ожоги.

Спустя 20 минут на место происшествия прибудут полицейские и обнаружат два трупа рядом с бассейном, а пятерых пострадавших доставят в местную больницу. Из реанимации Екатерина Диденко запишет несколько видео о том, что не знает, в каком состоянии находится ее муж и кто умер в результате нелепой трагедии.

Екатерина Диденко и ее муж с детьми.Фото: Instagram.com

В ТЕМУ

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Она не хотела ехать на тот день рождения - были знаки": автор блога "Не Норм Пара" Наталья Монакова погибла на вечеринке с сухим льдом

25-летняя блогер Наталья Монакова незадолго до трагедии признавалась, что очень хочет завести детей. "КП" поговорила с другом девушки (подробности)

"Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры": блогер Екатерина Диденко, чьи близкие погибли из-за сухого льда, записала видеообращение

Девушка подписала записку о неразглашении деталей вечеринки (подробности)

"Мой мальчик...": муж блогера Екатерины Диденко, погибший в бассейне с сухим льдом, месяц назад отметил день рождения

На вечеринке в московской бане скончались три человека, в том числе - супруг "аптечного" блогера. Компания засыпала в бассейн сухой лед (подробности)