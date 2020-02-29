2020-02-29T13:09:55+03:00
Происшествия

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

Поначалу гости воспринимали происходящее как развлечение и радостно снимали все на мобильные. А потом стали удалять видео из сети
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Момент, когда блогеры бросают в бассейн брикеты сухого льда.Момент, когда блогеры бросают в бассейн брикеты сухого льда.Фото: кадр с видео
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В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства.

Вокруг них стоят восторженные друзья Екатерины и снимают происходящее на смартфон и воспринимают происходящее как развлекательное шоу.

Катя. муж и их друзья праздновали день рождения в банном клубе. Фото: Instagram.com

Катя. муж и их друзья праздновали день рождения в банном клубе.Фото: Instagram.com

Далее супруг Екатерины Диденко вываливает коробку с сухим льдом прямо в бассейн под одобрительный гул окружающих.

Буквально через пару секунд образуется дымовая завеса над всем бассейном, что приводит в восторг собравшихся и виновницу торжества.

- Он умер! Всё, его больше нет! - со смехом кричит подруга "аптечного" блогера, когда в бассейн бросается супруг Екатерины. За ним в бассейн спускаются еще два человека.

Катя вела блог, посвященный фармации. Фото: Instagram.com

Катя вела блог, посвященный фармации.Фото: Instagram.com

Спустя несколько минут шуточное шоу перерастет в настоящую трагедию, в результате которой скончаются трое человек: друзья Екатерины и ее супруг.

Ребята потеряют сознание прямо в бассейне, еще трое человек получат химические ожоги.

Спустя 20 минут на место происшествия прибудут полицейские и обнаружат два трупа рядом с бассейном, а пятерых пострадавших доставят в местную больницу. Из реанимации Екатерина Диденко запишет несколько видео о том, что не знает, в каком состоянии находится ее муж и кто умер в результате нелепой трагедии.

Екатерина Диденко и ее муж с детьми. Фото: Instagram.com

Екатерина Диденко и ее муж с детьми.Фото: Instagram.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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