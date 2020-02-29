"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед.
"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.
На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства.
Вокруг них стоят восторженные друзья Екатерины и снимают происходящее на смартфон и воспринимают происходящее как развлекательное шоу.
Катя. муж и их друзья праздновали день рождения в банном клубе.Фото: Instagram.com
Далее супруг Екатерины Диденко вываливает коробку с сухим льдом прямо в бассейн под одобрительный гул окружающих.
Буквально через пару секунд образуется дымовая завеса над всем бассейном, что приводит в восторг собравшихся и виновницу торжества.
- Он умер! Всё, его больше нет! - со смехом кричит подруга "аптечного" блогера, когда в бассейн бросается супруг Екатерины. За ним в бассейн спускаются еще два человека.
Катя вела блог, посвященный фармации.Фото: Instagram.com
Спустя несколько минут шуточное шоу перерастет в настоящую трагедию, в результате которой скончаются трое человек: друзья Екатерины и ее супруг.
Ребята потеряют сознание прямо в бассейне, еще трое человек получат химические ожоги.
Спустя 20 минут на место происшествия прибудут полицейские и обнаружат два трупа рядом с бассейном, а пятерых пострадавших доставят в местную больницу. Из реанимации Екатерина Диденко запишет несколько видео о том, что не знает, в каком состоянии находится ее муж и кто умер в результате нелепой трагедии.
Екатерина Диденко и ее муж с детьми.Фото: Instagram.com
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ИСТОЧНИК KP.RU
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