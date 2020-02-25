"Надо с этим покончить раз и навсегда": рыдающая Надежда Бабкина сделала откровенное признание

Надежда Бабкина 16 лет счастлива с возлюбленным Евгением Гором. Певица пылкие чувства к молодому избраннику не скрывает, хотя и держит свою личную жизнь за семью печатями. Но на днях артистка поделилась самым сокровенным.

Надежда Бабкина не из тех знаменитостей, кто направо и налево рассказывает о том, что происходит в их личной жизни и что творится на душе. Поклонники привыкли видеть свою любимицу с идеальной укладкой и макияжем, в роскошных нарядах. Глядя на эффектную певицу сложно поверить, что она уже трижды бабушка. В последнее время знаменитость заметно похудела и выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. 69-летняя звезда буквально обрела вторую молодость, секретом которой не спешит делиться.

Однако есть в жизни звезды свои черные полосы. О самом трагичном периоде в жизни она рассказала Лере Кудрявцевой.

Певица согласилась раскрыть тайну, о которой никто кроме нее ранее не знал, в эфире шоу "Секрет на миллион". На видео, которое стало достоянием общественности, она рассказывает о пережитом кошмаре.

secretnamillion_ntv Надежда Бабкина раскрыла Лере Кудрявцевой свою главную тайну

Отвечая на один из вопросов, заданных Кудрявцевой, Надежда Георгиевна не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Телеведущая поддержала гостью. Лера отметила, что даже не представляет, как Надежда найдет в себе силы для того, чтобы раскрыть одну из своих самых страшных тайн.

"Я не представляю, как вы откроете и прочитаете этот вопрос", - заявила телеведущая, протягивая конверт.

"Никто и никогда в жизни об этом не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить. Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет", - рыдая, призналась Бабкина.

Стоит отметить, что выглядела она просто прекрасно. Впрочем, как и всегда. В студии артистка появилась в стильном пиджаке пурпурного цвета. Она сделала эффектный макияж и стильную укладку.

О том, что же за страшную тайну скрывала известная певица, станет известно после выхода программы 29 февраля.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью. Сама Надежда Георгиевна может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает ездить с концертами по стране, ведет активный образ жизни. Свободное время звезда проводит с близкими. От первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу.