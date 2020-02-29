Осторожно, фейк: Папа Римский НЕ болен коронавирусом

«Папа Римский Франциск пал жертвой эпидемии коронавируса!» — такая паническая запись стала распространяться по соцсетям со скоростью эпидемии. А далее — комментаторы разжигали, кто во что горазд. Кто-то говорил, что «чума-2020», возникшая в китайской провинции Хубэй три месяца назад, приводит к смерти в основном лиц преклонного возраста (а Понтифику — 83 года). Кто-то — что в Италии эта болезнь и впрямь приняла угрожающие масштабы, число погибших перевалило за два десятка.

Другие напоминали, что глава Ватикана действительно уже несколько дней не выходит в люди, а последние его фотографии на публике — с носовым платком: насморк, простуда?

Но эта сногсшибательная новость, похоже, является фейком (как и такое же сообщение, будто «в Испании из-за коронавируса посадили на карантин целый публичный дом вместе с работницами и клиентами»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Итак, первоисточником «Папы с вирусом» является сайт MCM News — никому не известный ресурс, очень похожий на сайт фейковых новостей. В римских СМИ, наоборот, ни о чём подобном не пишут (хотя такая тема была бы здесь новостью №1).

— Психоз вокруг распространения коронавируса в Италии все нарастает. На этот раз журналисты «заразили» Папу Римского. Действительно, Франциск уже несколько дней простужен и даже отменил молебен в одной из римских церквей в четверг. Как сообщают в Пресс-службе Святого престола, это всего лишь легкое недомогание, и Папа продолжает выполнять обязанности в своей ватиканской резиденции. Какие-либо подозрения на коронавирус у главы католической церкви отрицаются, — сообщает собственный корреспондент «КП» в Италии Иван Сысоев.

— Официальная версия — простудился. Но что на самом деле, никто не знает... Ватикан — отдельное и весьма закрытое государство, — сообщил «КП» другой источник, хорошо осведомлённый о внутренней политике в Риме.

Впрочем, другие сообщения о том, что под угрозой эпидемии оказываются даже первые лица — увы, правда.

Так, в иранском парламенте (Меджлисе) сразу пять депутатов заразились «чумой-2020». Также в Тегеране от той же болезни умер экс-посол Исламской Республики в Ватикане и Египте — Хади Хосроушахи. И это ещё не всё. В числе заболевших — вице-президент Ирана по делам женщин и семьи — Масуме Эбтекар, а также замминистра здравоохранения — Ираджа Харирчи.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга после однодневного визита в Китай помещён в двухнедельный карантин как потенциальный «коронавирусник». Вместе со всей делегаций, включая министров и генералов, побывавших в той же поездке.

На сегодняшний день от коронавируса погибли 2942 человека, заболевшие есть на всех континентах, кроме Антарктиды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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