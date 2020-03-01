2020-03-01T16:29:40+03:00
Общество

"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице

Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
Павел КЛОКОВ
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Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостиницеРоссиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостиницеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Все это похоже на чью-то недобрую шутку, которая сильно затянулась. Однако в связи с последними событиями, происходящими в Китае, о юморе говорить не приходится. Борт Су-204, прилетевший в Пекин аэропорт «Шоуду» утром 29 февраля, сразу взяли под наблюдение. Потому как еще до приземления получили сообщение - среди пассажиров есть один с симптомами коронавируса.

Процедура стандартная. И уже, видимо, хорошо отлаженная. Виновника торжества отвезли в специализированное заведение. А пассажиров велели изолировать. Перед этим им пришлось просидеть пять часов в салоне самолета.

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 был выявлен на рейсе "Аэрофлота" "Москва-Пекин". Фото: https://www.facebook.com/100004589143026/

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 был выявлен на рейсе "Аэрофлота" "Москва-Пекин". Фото: https://www.facebook.com/100004589143026/

- Среди них человек двадцать европейцы, большинство русские, - сообщил kp.ru один из пассажиров борта Су-204. - Но были и китайцы.

Всех привезли в пригород Пекина и поселили в гостинице «Максимилиан». Без каких-либо объяснений. И медицинского осмотра.

- Мы заперты в номерах словно кролики, - пояснил источник «КП». - И не знаем, что будет завтра. И сколько нас тут продержат.

Пассажиров вывезли на машинах "скорой помощи". Фото: https://www.facebook.com/100004589143026/

Пассажиров вывезли на машинах "скорой помощи". Фото: https://www.facebook.com/100004589143026/

Екатерина Савостьянова прилетела в Пекин к мужу вместе с маленьким сыном Марком. Поначалу ей овладела паника. Мальчик тоже ничего не понимал и плакал.

- На связь выйти не получалось, потому что зарядки не оказалось, а телефон сел, - рассказывает женщина. - Ни каких-то представителей посольства. Никого. Молча доставили. Этаж заблокировали.

Екатерина Савостьянова прилетела в Пекин к мужу вместе с маленьким сыном Марком. Фото: Личный архив героя публикации

Екатерина Савостьянова прилетела в Пекин к мужу вместе с маленьким сыном Марком.Фото: Личный архив героя публикации

Еду, как выяснилось, все же принесли. Но не в номер. А положив на пол в коридоре. Рис, мандарины, овощи... В такой ситуации рады и этому.

- Вообще сама по себе гостиница неплохая - четыре звезды, - поясняет один из пассажиров kp.ru. - Проблема в том, что мы заперты на этаже. И не знаем, что будет дальше. У всех какие-то свои дела, планы. А мы сидим как в тюрьме. И, кстати, многие говорят о том, что у того гражданина Ирана вирус все-таки подтвердили. Отчего еще страшнее.

При этом полностью наши пассажиры не изолированы. Они могут выйти в коридор и встретиться со своими братьями по несчастью. С момента их «ареста» прошло уже двое суток.

Отель, в котором заперли пассажиров самолета.

Отель, в котором заперли пассажиров самолета.

В посольстве России в Китае говорят, что пассажиров и экипаж воздушного судна доставили в спецучреждение для прохождения медицинской диагностики. И ни у кого из них симптомов коронавируса не обнаружено.

Откуда такие выводы, неизвестно. Если пассажиров не то что никто не осматривал, но даже никто не побеседовал с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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