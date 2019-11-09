"Изверг какой": муж довел Наташу Королеву до истерики

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, вместе более 16 лет. Супруги прекрасно ладят друг с другом, а если и ссорятся, то очень быстро мирятся, не копят обиды. Но есть то, что заставляет певицу и стриптизера вставать по разные стороны баррикад. Вокалистка и стриптизер рассказали, что с некоторых пор спортом вместе не занимаются.

Сергей Глушко является эротическим танцовщиком. Эта профессия обязывает иметь идеальное тело. Чтобы постоянно поддерживать себя в форме, артист оборудовал спортивный зал не только дома, но и на даче. Также Тарзан постоянно посещает фитнес-клуб.

В свою очередь, Наташа Королева призналась, что к спорту относится прохладно. "Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу своей энергии, которую я могу потратить в другое место. У меня это не с отдачей. Я прихожу и потом лежу полдня, отдыхаю после спортзала", - рассказала артистка в эфире шоу "Пятница с Региной".

По словам Тарзана, когда-то он пытался взяться за жену, став ее наставником. Но певица восприняла это без энтузиазма. В итоге Сергей смирился с тем, что приучить Королеву к физической активности невозможно.

koroleva__star Наташа Королева и Сергей глушко в гостях у Регины Тодоренко и Влада Топалова

Артист даже вспомнил истерику, которая случилась с Натальей во время тренировки. "Заставлять ее тяжело… Но такие моменты были… Помню в Америке, на тренировке под штангой она начинает плакать! А люди вокруг, в спортзале: «Ну, изверг какой»", - поделился Глушко.

Наташе тогда казалось, что муж в буквальном смысле прошелся по ней катком, заставив работать над каждой мышцей. Спасла ее тогда незнакомка. "И там была тетка такая возрастная, она подошла и сказала: «Не трогайте ее, изверг»", - поведала вокалистка.

Однако, по ее словам, она всегда комфортно ощущала себя в компании Сергея. И даже закрывает глаза то, что муж много времени уделяем соцсетям. В ответ на претензии возлюбленной танцор подметил, что и артистка не без греха. А потом и вовсе заявил, что ему нравится смотреть на голых женщин в интернете. Королева к такому заявлению супруга отнеслась без всякой ревности и упреков.