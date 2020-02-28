Война блондинок: зачем Катя Гордон сцепилась с певицей Валерией

Шоу-бизнес трясет: за полтора года до выборов в Государственную думу артисты задумались о политической карьере. Но если решение рок-хулигана Сергея Шнурова для многих было неожиданным (как не вспомнить его стареньких хит «Выборы, выборы, кандидаты — п..!»), то идею Валерии создать партию сильных женщин большинство коллег по шоу-бизнесу приняли как нечто само собой разумеющееся.

- Она ведь не вчера это придумала — была послом доброй воли международной организации, помогала женщинам с непростой судьбой, так что это лишь очередной шаг в ее общественной работе, - поделилась с репортерами Ая, солистка группы «Город 312» на одном из последних концертов. - Я ей верю и восхищаюсь, но будет очень жаль, если Валерия из-за этого перестанет петь.

Однако, журналистку (юристку, поэтессу, певицу и т. д.) Катю Гордон от таких новостей прорвало. По ее словам, объединять Валерия не способна, человек она равнодушный. Мол, все ее разговоры о поддержке женщин - сплошное лицемерие, ведь самой Гордон, когда-то ставшей «жертвой домашнего насилия», певица ничем не помогла. Наоборот, Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным встали на сторону ее мужа-«садиста», звездного адвоката Сергея Жорина. Слово за слово, разразился скандал, и вот уже амбициозная блондинка объявляет войну всем троим.

- Гордон прорвало. Это День Икс. Моя жизнь никогда не будет прежней - пора начать говорить о тех продюсерах, юристах, которые наблюдают за всем, что происходит, но ничего не делают. Такая общая порука молчания. Все играют в нашем шоу-бизнесе в некую дружбу, а я не буду, - громко огласила Екатерина Гордон на пресс-конференции 27 февраля, заявив, что не боится ни Жорина, ни Валерию, ни Пригожина.

Первый, мол, ее колотил, вторая и третий покрывали деспота. Но жертва домашнего насилия расправила плечи.

А БЫЛИ ЛИ ПОБОИ

Образ жертвы Екатерина продает на телеканалы уже несколько лет — сначала демонстрировала синяки на ток-шоу, со временем стала экспертом на домашнему насилию и ярой защитницей женщин. Да еще и с громкой фамилией, оставшейся ей после брака с интеллигентным режиссером и телеведущим Александром Гордоном. Кстати, настоящая фамилия Екатерины — Подлипчук — вызывала у нее неприятные воспоминания: с детства ее дразнили «подлой чукчей» и «подлипкой».

- Когда мы только познакомились, для меня было удивительно, что Катя не может позвонить бывшему мужу: он заблокировал все ее номера, а общим знакомым запретил передавать ее сообщения, - рассказывает «КП» Сергей Жорин. - Например, после развода ей досталась половина его огромной квартиры, купленной в браке. И даже когда они решили ее продать и поделить деньги, Катя не могла напрямую общаться с Александром. Мне тогда показалось это странным, но она уверяла, что бывший муж ее ненавидит. Показывала шрам на животе (как потом выяснится, от банального фурункула): «Посмотри, это все от него, я жила в аду!». И так — про каждого своего мужчину. Я жалел ее, верил, что она жертва, пока Гордон не стала изображать жертву в нашем браке. И тогда я понял ее бывшего мужа...

За несколько лет брака с Жориным журналистка не только побывала на всех каналах с откровениями о его садистских наклонностях, но и написала на мужа около двух десятков заявлений (то есть терпела побои, привлекала полицию и все равно жила с адвокатом — где логика?). Доходило до смешного.

- После очередной ссоры и перемирия мы поехали отдыхать на озеро Гарда в Италии, и вдруг звонок из органов: «Ваша жена обвиняет вас в избиении». А мы купаемся, загораем, все прекрасно. «Нет, Сережа, не путай личное с публичным. Какие бы ни были отношения, это дело я должна довести до конца, иначе все будут считать, что я тряпка», - вот таким было ее объяснение, - до сих пор поражается Жорин.

Вспоминать семейные разборки адвокат не хочет: в свое время он записал официальное обращение против себя самого, заявив, что вынудил жену отказаться от слов о побоях. Тогда видео с признанием Кати «Муж меня не бил» попало в СМИ, «жертву» стали травить за вранье. Гордон была в шоке от шквала негатива в свой адрес и… попросила мужа ее спасти. «Моя мама раздавлена, а она тяжело болеет и боюсь, не перенесет этого», - так, по словам друзей семьи, Гордон уговорила Жорина выставить себя тираном. А оправдываться после благородных поступков уже как-то не по-мужски...

Но вот факты: по всем заявлениям Гордон был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Проверить это несложно: если бы Жорина осудили за побои, его бы автоматом лишили адвокатского статуса. Но красноречивее всего о драках, да и о самой Екатерине Гордон говорит видео с подземной парковки. Тогда она тоже уверяла, что муж сделал из нее боксерскую грушу, да только на кадрах видно обратное...

Как муж "избивал" госпожу Гордон.

АДВОКАТ БЕЗ СТАТУСА

Скандальные эфиры принесли Екатерине неплохие дивиденды: она стала символом борьбы за права женщин, медийной персоной. Сколотила свою адвокатскую компанию и бралась сплошь за громкие дела. Правда, своих клиентов защищала скорее на камеры, чем в зале суда.

Так, баскетболистка Катерина Кейру благодаря «стараниям» своего представителя Екатерины Гордон получила при разводе с футболистом Иваном Новосельцевым алименты в 20 тысяч рублей вместо затребованного миллиона (после этого договор клиентка расторгла и теперь подает на аппеляцию с другим юристом). Жена другого футболиста Александра Кержакова, заручившись поддержкой скандальной блондинки, безуспешно пыталась в суде добиться права видеться с сыном. Звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд бывшему мужу — годовалый ребенок остался с папой, случай беспрецедентный. Да что и говорить, если юридическая компания Гордон «Агентство оптимальных юридических решений» проиграла недовольному их услугами клиенту 450 тысяч! И, говорят, это не единичный случай…

Но самое нелепое, что Гордон, которая позиционирует себя как эксперта по алиментам, так и не смогла для себя выбить желаемую сумму.

- Мы пытались договориться по-хорошему, я назвал сумму, она ее не устроила. Она сказала: «Отсужу у тебя 300 тысяч ежемесячно и 5 миллионов — единоразовую выплату», - говорит Жорин. - В итоге суд определил размер алиментов в 40 тысяч рублей. Я плачу не меньше 70, есть все чеки, но каждый раз слышу, что я злостный алиментщик. А однажды наш маленький сын прислал мне видео со словами: «Папа, между нами все кончено. Ты идиот. Не платишь маме денежки. Позвони, если хочешь, чтобы она тебя простила». Это нормально?

Требования по алиментам к Жорину: 300 тысяч ежемесячно и 5 миллионов единоразово.Фото: Личный архив

Между тем, Катя Гордон, которая гордо представляется адвокатом, на самом деле может не иметь подобного статуса. Она живет и работает в Москве, и по логике, должна была здесь же получать адвокатскую лицензию. Однако, в профессиональной сфере о ней информации нет: в реестре адвокатов Адвокатской палаты Москвы Гордон Екатерина Викторовна не зарегистрирована…

Реальная сумма алиментов - около 70 тысяч. Гордон же утверждает, что получает чуть более 40.Фото: Из личного архива

ВОПРОС-РЕБРОМ

А цель какая?

Свои политические амбиции Екатерина Гордон обозначила еще в 2017 году, заявив, что будет баллотироваться в президенты России. Тогда на выборы собирался целый женский батальон: Ксения Собчак, Анфиса Чехова, порнозвезда Елена Беркова… Правда, в кандидатах осталась лишь «блондинка в шоколаде», Гордон же «слилась» по собственной инициативе с формулировкой «не буду участвовать в фарсе». Однако, уже тогда Екатерина обозначила: ей интересна работа в партии, защищающей женщин, детей и стариков. Правда, после этого как-то пропала с радаров, и появилась на политической арене уже как адвокат Алены Водонаевой с ее громким призывом «не рожать рабов этой стране». Однако, инициативу певицы Валерии Гордон, видимо, посчитала украденной у нее — и теперь снова намерена создавать партию. Вот и устраняет конкурентов и их помощников...

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Катя Гордон решила баллотироваться в президенты

Гордон подчеркнула, что не причисляет себя ни к оппозиции, ни к сторонникам нынешних властей России. Также общественный деятель добавила, что основная идея ее программы – защита прав женщин и детей (подробности).