Красивые и счастливые: Андрей Малахов вывел в свет беременную жену

Андрей Малахов девять лет счастливо женат на Наталье Шкулевой. Супруги воспитывают двухлетнего сына Александра. Пара не раз заявляла о том, что не намерена останавливаться на одном наследнике. И совсем скоро в семье знаменитого телеведущего грядет счастливое событие.

Андрей Малахов прославился на всю страну благодаря своим передачам, в которых раскрывает подробности личной жизни как знаменитостей, так и простых людей. Он может легко выведать секреты даже у тех, кто их трепетно хранит. При этом сам телеведущий очень тщательно оберегает личную жизнь от посторонних.

Но совсем скоро в семье Андрея и его супруги Натальи Шкулевой грядет радостное событие. Бизнесвумен подарит своему знаменитому мужу ребенка. И, скорее всего, на свет появится девочка.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева.Фото: предоставлено организаторами

Не секрет, что во время беременности врачи советуют будущим мамочкам приобщаться к прекрасному, слушать классическую музыку и окружать себя красотой. На днях Андрей вывел в свет беременную жену. Пара посетила выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая стала значимым событием в культурной жизни Москвы. Ведь в музеях России его работ нет совсем. А в столицу постарались привезти не только всем известные шедевры, но и произведения, которые никто не видел.

Звездные гости оценили уникальную ретроспективу художника. Малахов и Шкулева рассматривали уникальные полотна Сальвадора Дали в компании бизнесмена Бориса Белоцерковского и его молодой жены Полины Аскери.

Наталья прекрасно выглядела. Для мероприятия она выбрала свободного кроя дизайнерское платье, а волосы собрала в тугой хвост. Малахов трепетно поддерживал беременную жену под руку и светился от счастья.

К слову, в последний день 2019 года Наталья оставила в блоге интригующую подпись: "Когда только что узнала, что...", сопроводив ее хештегом "мечты сбываются". Скорее всего, речь шла о том, что супруги узнали пол ребенка. Ведь уже в сентябре 2019 года Наталья явила свой округлившийся животик, когда блистала в полупрозрачном платье на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Андрей Малахов с супругой Натальей на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока Андрей и Наталья никак не комментируют информацию о скором рождении второго малыша. Впрочем, и о первой беременности Шкулевой стало известно лишь тогда, когда эффектная блондинка уже не могла скрывать округлившийся живот. Первенец пары появился на свет в ноябре 2017 года. О маленьком Александре звездные родители говорят крайне редко. Лишь однажды на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" Андрей Малахов признался, что очень ждал этого малыша. Телеведущий был счастлив сообщить о его появлении своей маме Людмиле Николаевне. А вот отец Андрея не дожил до этого события. Кстати, именно мама привила будущей звезде любовь к выступлениям. Будучи воспитательницей она часто ставила сценки в детском саду, а также у себя дома.

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