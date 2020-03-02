2020-03-02T16:13:27+03:00
Звезды

"Пришла домой, а муж с любовницей": Елена Степаненко рассказала об изменах

66-летняя артистка произвела фурор
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Григорьевна заметно преобразилась - она сменила прическу. А глядя на ее, поражаешься тому, как молодо выглядит звезда. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССЕлена Григорьевна заметно преобразилась - она сменила прическу. А глядя на ее, поражаешься тому, как молодо выглядит звезда. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Елена Степаненко не так давно произвела фурор, впервые за долгое время появившись на публике. От помолодевшей и постройневшей артистки невозможно отвести глаз. И вот теперь новый повод для обсуждения. Невероятно преобразившаяся артистка впервые за долгое время появилась на сцене с новой концертной программой.

Елена Степаненко вышла на сцену с манифестом "разведенки". Все знают, что артистка тяжело переживала болезненное расставание с Евгением Петросяном. И вот теперь рассказала об изменах. И высмеяла неверных мужей.

Елена Григорьевна поделилась со зрителями эссе от первого лица о жене, поймавшей мужа на неверности. "Банальная история. Пришла домой, а муж с любовницей, и глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню... Точно! Весь компот выпили", - пошутила Степаненко.

Елена Степаненко рассказала всей стране об изменах.

Артистка искрометно шутила и сорвала овации после того, как объявила: мужья не бросают таких, как она, а теряют! По ее мнению, после развода женщина имеет все шансы задышать полной грудью и зажить на широкую ногу в лучшем смысле этого слова.

"Женщина не спирт! Разведенная слабее не становится", - закончила свое выступление Степаненко.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. После расставания с мужем артистка буквально расцвела. Бывшая жена юмориста похудела на 42 килограмма за год и останавливаться на достигнутом не намерена.

Елена Григорьевна заметно преобразилась - она сменила прическу. А глядя на ее, поражаешься тому, как молодо выглядит звезда.

Не так давно появилась информация, что она станет ведущей новой юмористической программы. Пока съемки проекта держат в строжайшем секрете. Но, как стало известно, за свою работу знаменитость попросила солидный гонорар с шестью нулями. Поговаривают, что руководство федерального канала ее пожелания выполнило.

Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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