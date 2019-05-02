2019-05-02T16:46:31+03:00
Звезды

Петросян улетел из России

Юморист не комментирует слухи о своей личной жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Евгений Петросян попрощался с поклонниками и улетел отдыхать.Евгений Петросян попрощался с поклонниками и улетел отдыхать.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Евгений Петросян покинул Россию. Заслуженный артист не скрывает, что решил улететь подальше от "вранья и фальши".

"Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака «небылиц в лицах». И самое главное. У нас уже складывается тенденция: все безнаказанно! ", - подписал красноречивое фото Евгений Петросян.

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Евгений Петросян решил отдохнуть
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Евгений Петросян не комментирует слухи о своей личной жизни. Вот и в этот раз юморист не пояснил и конкретные эпизоды, о которых упомянул в сообщении. Комик сидит в самолете и улыбается.

Поклонники гадают, что именно юморист назвал враньем. Фанаты выдвигают разные предположения, а Петросян не спешит опровергать ни одно из них.

Как писал сайт kp.ru, заслуженный артист Евгений Петросян в 2018 году решил расстаться со своей супругой Еленой Степаненко. Несколько дней назад появилась информация о том, что РПЦ якобы отказалась аннулировать церковный брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Артисты венчались в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. По словам Иерея Дорохина, несмотря на развод, церковный брак у артистов остается.

Также сообщалось, что зарабатывающий миллионы Евгений Петросян задолжал кругленькую сумму. Ему нечем платить за коммуналку в квартире, где проживает его экс-супруга. Юморист является собственником апартаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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