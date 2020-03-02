Актриса Виктория Исакова пережила смерть трехмесячной дочери от Юрия Мороза

Актриса Виктория Исакова тщательно оберегает свою личную жизнь от постороннего глаза. Звезда фильма "Охота на пиранью" 17 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. У пары подрастает дочка, о существовании которой до недавнего времени никто, кроме самых близких, не знал. Супруги не распространялись ни о беременности Виктории, ни тем более о появлении ребенка на свет. И вот теперь артистка объяснила, почему скрывала рождение Вари.

Виктория Исакова пережила страшную трагедию. В откровенном интервью Ирине Шихман 43-летняя актриса впервые рассказала о невосполнимой утрате. В 2003 году умерла первая дочь артистки и Юрия Мороза. Маше не было и четырех месяцев.

"Мы столкнулись с проблемой с точки зрения медицины. Она никаким образом не решается, точнее люди просто не узнают, почему они потеряли ребенка. До них не доходит информация. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло...", - поведала Исакова в очередном выпуске YouTube-шоу "А поговорить?".

Боль от пережитого, по ее словам, никуда не ушла. Виктория до сих пор не может говорить о причине смерти девочки. Ранее в своем эссе "Мой календарь" она писала: "Запах смерти будет преследовать меня всю жизнь".

Ведущая, тем не менее, задала уточняющий вопрос: "Это какая-то генетическая проблема? Несовместимость?". "Да, но мы решили эту проблему за границей", - ответила артистка.

Она также рассказала о том, как справлялась с горем: "Помогает только одно - ты должен быть очень сильно занят. Во всех областях жизни. Ты говоришь всем: «Займите меня максимально, чтобы я продохнуть не могла». Это спасает".

Был момент, когда Исакова вместе с супругом задумалась о том, чтобы усыновить ребенка. "Но у Юры были вопросы в этом отношении. Он сомневался", - сообщила актриса.

Сейчас Виктория и Юрий воспитывают дочь Варвару, рождение которой тщательно скрывали. "Мой опыт был такой печальный, может быть, поэтому я хотела, чтобы это осталось интимным. Эти эмоции принадлежат мне и моему мужу. Я ничего не обязана никому рассказывать", - поведала актриса.

v_isakova Мы с Варварой ставили пластинки, принимали гостей и помогали повару

На вопрос Шихман о том, в какой момент у Виктории прошел страх за пятилетнюю Варвару, звезда уверенно ответила: "Ни в какой. Мне не перестало быть страшно".

Исакова заявила, что любой ребенок имеет право на какую-то приватную жизнь. "Тем более, что он сейчас не может принять решение и сказать: «Слушай, мам, давай ты меня везде сфотографируешь во все журналы». Или: «Давай ты меня не будешь фотографировать». Она вообще этого не понимает. Она имеет право принимать решение, когда вырастет", - объяснила актриса.

Именно с появлением дочери Виктория начала чувствовать себя по-настоящему счастливой. "Я всегда мечтала о детях", - призналась звезда сериала "Оттепель" и фильма "Охота на Пиранью". Рождение ребенка сильно ее изменило. "Я стала более терпимой, нежной. И детской какой-то", - резюмировала актриса.

Напомним, Виктория Исакова вышла замуж за Юрия Мороза в 2003 году. Актриса младше супруга на 20 лет. Детей у пары долгое время не было. Кроме того, Исакову долгое время не принимала дочь режиссера от первого брака Дарья Мороз, которая была всего на шесть лет младше мачехи. Но после совместных съемок в сериале "Инквизитор", режиссерское кресло в котором занял Юрий Мороз, в семье воцарился мир. Дарья души не чает в маленькой Варе.