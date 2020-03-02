«Она сказала, что я никакой, нищеброд»: Убийца «девушки в чемодане» получил 9 лет колонии

Громкое дело «девушки в чемодане» завершилось приговором в Никулинском суде Москвы. Напомним, в июле 2019 года в квартире на улице Пырьева нашли тело 25-летней Екатерины Семочкиной. Уроженка Мытищ училась в мединституте, снимала в столице двушку. Девушка перестала отвечать на телефонные звонки и взволнованная мама примчалась проверить, все ли в порядке. Тело Кати в нижнем белье лежало в комнате поперек чемодана, будто кто-то пытался упаковать труп в него. 19 ножевых ранений...

Убийцу задержали спустя пару дней. 33-летний программист Максим Гареев - личность интересная. Приехал в столицу из Челябинска, зарабатывал (если верить его заявлениям) по 200-300 тысяч рублей в месяц, но очень сильно комплексовал из-за своей внешности - с юношеских лет шрамы на лице, рано облысел, был склонен к полноте. В какой-то момент Максим начал следить за своей внешностью, перенес несколько пластических операций, пересадил волосы. А еще его анкета обнаружилась на сайтах для поиска проституток - там Гареев называл себя Кеном, в честь известной куклы.

После задержания Гареев даже не стал отпираться. Рассказал свою версию событий.

Максим Гареев об убитой Екатерине: "Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час".Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Во-первых, заявил, что жертва была... «эскортницей». На секс-свидания он приезжал к ней не в первый раз. По словам мужчины, на этой встрече Екатерина начала его почему-то оскорблять.

- Она сказала мне, что я никакой. Сказала, что я некрасивый, что мне даже пластика не поможет, - рассказал мужчина. - Потом она сказала, что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год. Сказала, что я нищеброд.

Гареев называл себя Кеном, в честь известной куклыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гареев вышел из себя, схватил кухонный нож и набросился на девушку. Шансов отбиться от физически крепкого мужчины у нее не было. Поняв, что Екатерина мертва, Максим Гареев отмыл от крови пол, собрал свою одежду и спокойно уехал. Улики он позже сжег в лесу.

На суде во время ареста Гареев закрывал лицо руками: не хотел,. Чтобы его видели некрасивым. Психиатрическая экспертиза признала его в конце прошлого года вменяемым.

Сегодня Никулинский суд вынес приговор по этому делу.

Екатерина КарагалановаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Максиму Гарееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщила «КП» пресс-секретарь Никулинского суда Мадонна Кочиева. - Кроме того, ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Помимо этого суд обязал Максима Гареева выплатить компенсацию морального вреда семьей убитой девушки - 2,5 миллиона рублей.