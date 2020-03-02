«Работодателям рекомендуем организовать регулярное измерение температуры у сотрудников»: Сергей Собянин рассказал о мерах профилактики коронавируса в Москве

Сегодня стало известно, что в Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом - инфекция Covid-2019 обнаружена у мужчины, который несколько дней назад прилетел из Италии. При этом сам пациент чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Однако столичные власти приняли беспрецедентные меры, чтобы исключить всякую возможность распространения заболевания.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем официальном сайте.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека».

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Кроме того градоначальник перечислил список мер, которые приняты в Москве.

1. Медицинские посты во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты.

«Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию. Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому».

2. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру.

«Если температура повышена - пассажир приглашается на медицинский пост, где у него берут анализ, а далее - госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми он общался».

3. За соблюдением режима изоляции следят в том числе с помощью специальных технических мер.

Во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские постыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Продолжаются ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах».

По словам Сергея Собянина, с 15 февраля в Москве провели более 12 тысяч исследований на коронавирус. 5,5 тысяч человек сейчас находятся под наблюдением.

4. Нарушителей режима изоляции, а также родственников и близких людей с подозрением на коронавирус при необходимости помещают в санатории дома отдыха.

«В санаториях обеспечены изоляция, комфортное пребывание и четырехразовое питание пациентов».

5. В стационарах московских больниц готовы дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Они оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембраннной оксигенации (искусственными легкими)».

6. Ежедневное измерение температуры детей вводится в детсадах и школах.

7. В Московском метро - выборочное дистанционное измерение температуры пассажиров.

8. Работодателям Сергей Собянин рекомендует регулярно измерять температуру своим сотрудникам.

9. «Ранее введенные профилактические меры остаются в силе».

10. Кроме того, у всех городских служб разработаны несколько сценариев дальнейшего развития событий.

«Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами».

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