Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Светлана Бондарчук - мама двоих детей. От режиссера Федора Бондарчука у актрисы двое детей. Сын Сергей родился в 1991 году. А спустя восемь лет на свет появилась дочь Варвара. Девочка родилась с особенностями развития.

Светлана Бондарчук редко говорит о своем младшем ребенке. Варваре совсем скоро исполнится 21 год. На днях ее знаменитая мама разместила в блоге фото с наследницей и подняла важную тему.

"Предлагаю поддержать петицию в поддержку закона о «Распределенной опеке». Он необходим для тех, чьи дети будут нуждаться в ежедневном сопровождении до конца своей жизни. Я, как мама особенного ребенка, понимаю, насколько важен этот закон, и призываю вас не быть равнодушными", - написала бывшая супруг Федора Бондарчука.

a030aa Призываю вас не быть равнодушными

Напомним, Варя родилась раньше срока. Врачи поставили ей неутешительный диагноз - детский церебральный паралич. Сейчас она живет за границей, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Федор и Светлана Бондарчук и после развода продолжают вместе заботиться о дочери и прекрасно ладят друг с другом.

Ранее Светлана объясняла, почему ее дочь большую часть времени проводит за рубежом. По ее словам, там девушке комфортнее. Модель поведала, что Варя - светлый, веселый и очень любимый ребенок.

"У Вари все прекрасно. Она - счастливый ребенок. Драмы нет. Да, Варя - особенный ребенок, у нее есть некоторые особенности, но она в абсолютной любви. Удивительная девочка", - делилась Бондарчук в эфире передачи "Судьба человека".