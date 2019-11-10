2019-11-10T17:28:40+03:00
Звезды

"Не бесите": дочь Ларисы Долиной осадила оскорбивших ее завистников

Фото Лины Долиной вызвало шквал критики
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Долина и ее дочь Ангелина очень похожи.Лариса Долина и ее дочь Ангелина очень похожи.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лариса Долина очень близка со своей единственной дочерью Линой. В детстве певица постоянно гастролировала, дабы прокормить семью, и редко виделась с наследницей. Девочка жила с бабушкой и дедушкой - родителями артистки. Однако теперь звезда в полной мере наслаждается обществом не только дочери, но и внучки Сашеньки.

Дочь 64-летней Ларисы Долиной очень похожа на свою знаменитую родительницу. Однако недавно Лина столкнулась с жесткой критикой в свой адрес. Завистникам не понравился внешний вид девушки.

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Лина Долина
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Скандал разразился после того, как 36-летняя наследница народной артистки поделилась свежим фото, на котором позирует без макияжа. Этот кадр вызвал острую реакцию хейтеров. Злопыхатели написали, что Лина "выглядит неопрятной и неухоженный", а еще то, что она якобы "сильно уступает маме по красоте".

Дочь Долиной молчать не стала и дала отпор недоброжелателям. Она разместила в блоге изображение банановой кожуры и написала: "Минутка чистки, глубокоуважаемые все! Те из вас, кто считает уместным говорить о моей схожести с мамой, умудряясь окрасить негативно сей факт, вставайте на этот ошметок и летите далеко и навсегда из моего личного аккаунта. То же относится к тем, кто считает меня неухоженной, неопрятной. Уходите. Улетайте. Не пачкайтесь. Не бесите".

Многие поддержали Лину. Они считают, что она сделала все правильно, осадив завистников. "Лина, какая вы умница! Давно надо было поставить их на место!", "Сказано доходчиво, прямо и в точку! Браво!", "Правильно держишь оборону!", "Бурные овации", - написали фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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