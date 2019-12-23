Странный шрам у Ларисы Долиной напугал поклонников
Лариса Долина в свои 64 года даст фору молодым. Певица шикарно выглядит и в последнее время заметно помолодела. Все свое свободное время звезда старается проводить с единственной дочерью Линой и внучкой Сашенькой. Меж тем один из последних семейных выходов звезды эстрады всерьез встревожил ее поклонников.
Лариса Долина побывала с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой на новогодней елке. Артистка пришла на праздник как обычный зритель. Судя по фото, которое разместила в блоге дочь певицы, Ларисе Александровне детское представление понравилось. Звезда улыбалась и всем своим видом демонстрировала прекрасное расположение духа.
Певица надела стильные очки, а волосы собрала в высокую прическу. Однако внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на странный шрам на ключице Долиной. Он едва проглядывал через расстегнутую блузку.
Поклонники тут же вспомнили историю с Анастасией Заворотнюк, слухи о болезни которой появились после того, как на одном из снимков у актрисы заметили шрам на шее. Тогда говoрили, что это след от биопсии.
Конечно же фолловеры гонят от себя негативные мысли и надеются, что это всего лишь совпадение. И не более. Никаких предпосылок о том, что у Ларисы Александровны могли возникнуть проблемы со здоровьем, нет. Ведь Долина выглядит просто прекрасно для своего возраста.
Кстати, Лариса Долина не отказалась в этом году от съемок в "Голубом огоньке". Певица появится на телеэкранах страны в культовом образе из фильма "Мы из джаза". Дочь Ларисы Александровны рассказала, что ее звездная родительница в самую волшебную ночь снова предстанет в образе Клементины Фернандес. Лина поделилась фото со съемок программы, где ее мама снова надела черную шляпу с пером и элегантную шубку.
Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...
ИСТОЧНИК KP.RU
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