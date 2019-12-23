Странный шрам у Ларисы Долиной напугал поклонников

Лариса Долина в свои 64 года даст фору молодым. Певица шикарно выглядит и в последнее время заметно помолодела. Все свое свободное время звезда старается проводить с единственной дочерью Линой и внучкой Сашенькой. Меж тем один из последних семейных выходов звезды эстрады всерьез встревожил ее поклонников.

Лариса Долина побывала с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой на новогодней елке. Артистка пришла на праздник как обычный зритель. Судя по фото, которое разместила в блоге дочь певицы, Ларисе Александровне детское представление понравилось. Звезда улыбалась и всем своим видом демонстрировала прекрасное расположение духа.

Певица надела стильные очки, а волосы собрала в высокую прическу. Однако внимательные пользователи соцсетей обратили внимание на странный шрам на ключице Долиной. Он едва проглядывал через расстегнутую блузку.

dolinalina На первом фото видно, кто самый довольный

Поклонники тут же вспомнили историю с Анастасией Заворотнюк, слухи о болезни которой появились после того, как на одном из снимков у актрисы заметили шрам на шее. Тогда говoрили, что это след от биопсии.

Конечно же фолловеры гонят от себя негативные мысли и надеются, что это всего лишь совпадение. И не более. Никаких предпосылок о том, что у Ларисы Александровны могли возникнуть проблемы со здоровьем, нет. Ведь Долина выглядит просто прекрасно для своего возраста.

dolinalina Ladies and gents please welcome Clementina Fernandes

Кстати, Лариса Долина не отказалась в этом году от съемок в "Голубом огоньке". Певица появится на телеэкранах страны в культовом образе из фильма "Мы из джаза". Дочь Ларисы Александровны рассказала, что ее звездная родительница в самую волшебную ночь снова предстанет в образе Клементины Фернандес. Лина поделилась фото со съемок программы, где ее мама снова надела черную шляпу с пером и элегантную шубку.