2020-03-04T17:02:51+03:00
Звезды

"18-разовое максимально жирное питание": Кристина Асмус толстеет на еде Гарика Харламова

Актриса в последнее время пугала поклонников чрезмерной худобой
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За жизнь Кристины Асмус в соцсетях следят почти четыре миллиона человек.За жизнь Кристины Асмус в соцсетях следят почти четыре миллиона человек.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

За жизнь Кристины Асмус в соцсетях следят почти четыре миллиона человек. Супруга Гарика Харламова активно ведет блог. Она делится с подписчиками своими размышлениями, публикует фото и видео. Увидев последние снимки 31-летней актрисы поклонники обратили внимание на болезненную худобу звезды. Однако артистка поспешила всех успокоить.

"У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли", - огорошила признанием Кристина Асмус.

По словам актрисы, она переходит на 18-разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. "Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр. Это легальный жор. Калории, я жду вас!", - добавила звезда сериала "Интерны".

asmuskristinaasmuskristina
У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период
101764 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Асмус проиллюстрировала забавный пост новым селфи. Актриса кокетливо смотрит в объектив.

Поклонники восхитились решимостью своей любимицы. Однако многие волнуются и умоляют Кристину вернуться к прежним формам после съемок. "Худеть всегда сложнее", "Ты только, пожалуйста, потом обратно", "Ограничивать себя - это тяжело", "Нормально поешь за двоих", "Наконец-то Гарик похудеет", - пишут фолловеры.

Отметим, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кристина Асмус: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме поддержали переименование членов Совфеда в сенаторов
Минстрой назвал число коммунальных аварий в отопительном сезоне
Асад: Сирия не совершала против Турции никаких враждебных действий
Власти Украины выделят более $26 миллионов на погашение долгов перед шахтерами
Жириновский поздравил танцем группу "Little Big" с участием в Евровидении
Стало известно, какой из смартфонов больше всего теряет в цене
Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс
Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России
ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
Ученые рассказали, какие продукты нужно есть от стресса