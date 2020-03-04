"18-разовое максимально жирное питание": Кристина Асмус толстеет на еде Гарика Харламова

За жизнь Кристины Асмус в соцсетях следят почти четыре миллиона человек. Супруга Гарика Харламова активно ведет блог. Она делится с подписчиками своими размышлениями, публикует фото и видео. Увидев последние снимки 31-летней актрисы поклонники обратили внимание на болезненную худобу звезды. Однако артистка поспешила всех успокоить.

"У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли", - огорошила признанием Кристина Асмус.

По словам актрисы, она переходит на 18-разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. "Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр. Это легальный жор. Калории, я жду вас!", - добавила звезда сериала "Интерны".

asmuskristina У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период

Асмус проиллюстрировала забавный пост новым селфи. Актриса кокетливо смотрит в объектив.

Поклонники восхитились решимостью своей любимицы. Однако многие волнуются и умоляют Кристину вернуться к прежним формам после съемок. "Худеть всегда сложнее", "Ты только, пожалуйста, потом обратно", "Ограничивать себя - это тяжело", "Нормально поешь за двоих", "Наконец-то Гарик похудеет", - пишут фолловеры.

Отметим, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание.