2020-02-18T17:31:33+03:00
Звезды

"Неприлично похудела": Кристину Асмус подвела короткая юбка

Супругу Гарика Харламова умоляют начать есть
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус активно ведет блогКристина Асмус активно ведет блогФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кристина Асмус всегда в центре внимания. За жизнью супруги Гарика Харламова в соцсетях следят миллионы поклонников. Они-то и забили тревогу из-за болезненной худобы звезды.

Кристина Асмус активно ведет блог. Она делится с подписчиками своими размышлениями, публикует фото и видео. На одном из последних снимков 31-летняя актриса позирует, сидя на диване в облегающем топе и короткой юбке.

Эта деталь гардероба сыграла с женой Гарика Харламова злую шутку. Публика обратила внимание на чересчур худые ноги 31-летней артистки. Некоторые считают, что худоба актрисы стала выглядеть болезненно, а кто-то предположил у нее анорексию.

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Кристина Асмус напугала болезненной худобой
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Пользователи Сети даже запустили хэштэг #покормитекристину. Встревоженные поклонники взмолились: "Неприлично похудела. Кристина, тебе нужно срочно покушать. Ноги капец какие худые".

Напомним, что свой недавний отпуск Кристина Асмус провела на Мальдивах. И на ярких снимках с курорта она не казалась столь изможденной. На одном из фото артистка предстала в алом купальнике, бегущей вдоль песочного пляжа с ярким макияжем. Снимок вызвал восторг у поклонников. Кто-то даже сравнил красавицу с Памелой Андерсон.

Отметим, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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