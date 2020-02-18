"Неприлично похудела": Кристину Асмус подвела короткая юбка

Кристина Асмус всегда в центре внимания. За жизнью супруги Гарика Харламова в соцсетях следят миллионы поклонников. Они-то и забили тревогу из-за болезненной худобы звезды.

Кристина Асмус активно ведет блог. Она делится с подписчиками своими размышлениями, публикует фото и видео. На одном из последних снимков 31-летняя актриса позирует, сидя на диване в облегающем топе и короткой юбке.

Эта деталь гардероба сыграла с женой Гарика Харламова злую шутку. Публика обратила внимание на чересчур худые ноги 31-летней артистки. Некоторые считают, что худоба актрисы стала выглядеть болезненно, а кто-то предположил у нее анорексию.

asmuskristina Кристина Асмус напугала болезненной худобой

Пользователи Сети даже запустили хэштэг #покормитекристину. Встревоженные поклонники взмолились: "Неприлично похудела. Кристина, тебе нужно срочно покушать. Ноги капец какие худые".

Напомним, что свой недавний отпуск Кристина Асмус провела на Мальдивах. И на ярких снимках с курорта она не казалась столь изможденной. На одном из фото артистка предстала в алом купальнике, бегущей вдоль песочного пляжа с ярким макияжем. Снимок вызвал восторг у поклонников. Кто-то даже сравнил красавицу с Памелой Андерсон.

Отметим, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание.