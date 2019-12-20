"Худенькая, Харламов еду отбирает": Кристина Асмус в прозрачном платье вызвала переполох

Кристина Асмус никогда не отличалась пышными формами. При этом миниатюрная актриса не раз признавалась, что склонна к полноте и вынуждена ограничивать себя в еде. Меж тем один из последних снимков, который супруга Гарика Харламова разместила в блоге, всерьез встревожил ее поклонников.

Кристина Асмус решила узнать у подписчиков, где и как они встретят Новый год. Звезда нашумевшего фильма "Текст" рассказала, что намерена провести главную ночь в году дома с близкими. Она разместила фото, на котором предстала в прозрачном вечернем платье без рукавов нежно-персикового цвета.

"Скорее всего мы с семьей будем дома Если верить тому, «как Новый год встретишь, так его и проведешь», тогда помимо позитивного настроения я точно знаю, кто будет моим спутником в новогоднюю ночь... И пишете ли вы свои желания на листочке, поджигаете и бросаете их в бокал? Я да. Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы...", - обратилась Асмус к поклонникам.

Подписчики Кристины бурно отреагировали на предновогодний пост актрисы. И хотя некоторые принялись перечислять, чем будут заниматься в новогоднюю ночь, большая часть фолловеров обратила внимание на то, как выглядит их любимица. Многие отметили, что актриса показалась им слишком худой.

asmuskristina Какие у кого планы на Новый год?

"Какая худышка, не кушаешь совсем", "Худенькая, Харламов еду отбирает", "Какое великолепное, нежнейшее платье!", "Анорексией страдаете?", "Точно, она же говорила, что очень боится поправиться, и вот", "Очень худая стала, некрасиво", "Надо бы поправиться!", "А что с руками? Такие худые", "Вы очень нежная в этом образе", "Харламов счастливый человек", - пишут обеспокоенные поклонники.

Кристина все вопросы оставила без ответов. Возможно, она похудела из-за пережитого стресса. Дело в том, что в последнее время Асмус и Харламов столкнулись с жесткой атакой хейтеров. Cкандал разразился после съемок актрисы в фильме "Текст. Завистники не давали супругам прохода. Кристине угрожали расправой. А на Гарика сыпались оскорбления.

Актриса даже сообщала, что в интернете действует целая группа, которая ей угрожает. Злопыхатели обвинили девушку в излишней развращенности и принялись писать ее супругу, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Кристина в ответ поблагодарила Харламова. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.

Кстати, не так давно стало известно, что на самом деле происходило в откровенных кадрах с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. Для съемки, как выяснилось, использовали специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. "В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров", - заявила продюсер Ольга Леснова.