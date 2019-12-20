"Худенькая, Харламов еду отбирает": Кристина Асмус в прозрачном платье вызвала переполох
Кристина Асмус никогда не отличалась пышными формами. При этом миниатюрная актриса не раз признавалась, что склонна к полноте и вынуждена ограничивать себя в еде. Меж тем один из последних снимков, который супруга Гарика Харламова разместила в блоге, всерьез встревожил ее поклонников.
Кристина Асмус решила узнать у подписчиков, где и как они встретят Новый год. Звезда нашумевшего фильма "Текст" рассказала, что намерена провести главную ночь в году дома с близкими. Она разместила фото, на котором предстала в прозрачном вечернем платье без рукавов нежно-персикового цвета.
"Скорее всего мы с семьей будем дома Если верить тому, «как Новый год встретишь, так его и проведешь», тогда помимо позитивного настроения я точно знаю, кто будет моим спутником в новогоднюю ночь... И пишете ли вы свои желания на листочке, поджигаете и бросаете их в бокал? Я да. Какое желание однозначно есть у вас на 2020-й? Я, например, хочу, чтобы все хейтеры мира были счастливы...", - обратилась Асмус к поклонникам.
Подписчики Кристины бурно отреагировали на предновогодний пост актрисы. И хотя некоторые принялись перечислять, чем будут заниматься в новогоднюю ночь, большая часть фолловеров обратила внимание на то, как выглядит их любимица. Многие отметили, что актриса показалась им слишком худой.
"Какая худышка, не кушаешь совсем", "Худенькая, Харламов еду отбирает", "Какое великолепное, нежнейшее платье!", "Анорексией страдаете?", "Точно, она же говорила, что очень боится поправиться, и вот", "Очень худая стала, некрасиво", "Надо бы поправиться!", "А что с руками? Такие худые", "Вы очень нежная в этом образе", "Харламов счастливый человек", - пишут обеспокоенные поклонники.
Кристина все вопросы оставила без ответов. Возможно, она похудела из-за пережитого стресса. Дело в том, что в последнее время Асмус и Харламов столкнулись с жесткой атакой хейтеров. Cкандал разразился после съемок актрисы в фильме "Текст. Завистники не давали супругам прохода. Кристине угрожали расправой. А на Гарика сыпались оскорбления.
Актриса даже сообщала, что в интернете действует целая группа, которая ей угрожает. Злопыхатели обвинили девушку в излишней развращенности и принялись писать ее супругу, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Кристина в ответ поблагодарила Харламова. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.
Кстати, не так давно стало известно, что на самом деле происходило в откровенных кадрах с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. Для съемки, как выяснилось, использовали специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. "В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров", - заявила продюсер Ольга Леснова.
Кристина Асмус: про хейт после "Текста", реакцию Харламова и проблемы в семье.Актрисе сейчас нелегко
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кристина Асмус: досье KP.RU»