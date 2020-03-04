Поклонники взбунтовались против Бузовой и требуют вернуть изгнанную с премии "Муз-ТВ" Кудрявцеву

Скандал, разразившийся после объявления новых ведущих премии "Муз-ТВ", набирает обороты. Поклонники возмущены тем, что теперь не увидят Леру Кудрявцеву на ежегодной церемонии в привычном амплуа. Особый гнев публики вызвало то, что изгнанную блондинку, которая много лет была звездой телеканала, заменили Ольгой Бузовой. Обыватели атаковали соцсети участников конфликтной ситуации и потребовали объяснений от главы канала Армана Давлетярова.

Лера Кудрявцева очень эмоционально отреагировала на решение заменить ее Ольгой Бузовой. Больше всего телеведущую обидело то, что о своем изгнании она узнала не от Армана Давлетярова, который стал ее другом. Кудрявцева даже записала видео, в котором задалась риторическим вопросом: "Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, то возникает много вопросов. Например, есть ли вообще дружба, а?".

Глава канала Арман Давлетяров не стал отмалчиваться и объяснил, что многолетнего контракта у них с Лерой не было. "Каждый год составы ведущих меняются. Да, действительно Лера Кудрявцева вела премию каждый год, за исключением одного. Тогда это было связано с ее декретом", - цитирует его "СтарХит".

По его словам, в этом году организаторы премии решили в очередной раз поменять состав ведущих. "Личное уведомление о том, что их не приглашают повторно в этом году вести премию, не получили ни Настя Ивлеева, ни Михаил Галустян, ни Дмитрий Нагиев, ни другие, задействованные в предыдущих годах ведущие. Лера Кудрявцева всегда принимала участие в премии на тех же основаниях и условиях", - заверил Давлетяров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764392" frameborder="0"></iframe> "Где Бузова - там скандал": изгнанная с премии «Муз-ТВ» Лера Кудрявцева жестко ответила на свою замену.

Он уточнил, что как сотрудника канала "Муз-ТВ" Кудрявцеву уведомляют о всех изменениях, касающихся участия в проектах, где она - главное действующее лицо. "Но премия - это другое. Там меняются и составы ведущих, и артистов, и гостей церемонии. Их либо приглашают принять в ней участие, либо нет... Лично мне была непонятна обида Леры вдвойне. Ведь благодаря "Муз-ТВ" она стала визитной карточкой музыкального телевидения в России, ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас!", - подчеркнул глава канала.

Однако поклонников Кудрявцевой эти объяснения не удовлетворили. В соцсетях Давлетярова подписчики оставляют гневные сообщения с призывом вернуть Леру.

arman_dav На пресс-завтраке премии "Муз-ТВ"

"Лера очень мудрая, добрая девушка... Бузова - это аномальное и аморальное явление", "Несправедливо вместо Леры Бузову поставили. Верните нам Леру!", "Без Леры премия будет не та", "Хотите Бузову, сделайте ее спецгостем! Леру не заменит никто!", "Бузова? «Дом-2» переместился на «Муз-ТВ»", "Как можно было красотку Леру заменить бездарщиной Бузовой!" - гневаются обыватели.

Тем временем Ольга Бузова делится с подписчиками радостью. "Это будет самая горячая премия за все 18 лет!", - обещает поклонникам новоиспеченная ведущая. И предупреждает злопыхателей: "Кстати, любимые артисты, кто там меня обижал? Готовьтесь, я же буду вас объявлять!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где Бузова - там скандал»: изгнанная с премии «Муз-ТВ» Лера Кудрявцева жестко ответила на свою замену

Для поющей ведущей сегодня счастливый день: взята новая высота - Ольгу пригласили в состав ведущих одной из крупнейших музыкальных премий страны. Церемония вручения наград «Муз-ТВ» состоится 5 июня уже в 18-й раз, а сейчас объявлена четвёрка «хозяев премии». (подробности)

Ольга Бузова станет ведущей премии "Муз-ТВ" вместо Леры Кудрявцевой

В ресторане "Турандот" состоялся пресс-завтрак, посвященный предстоящей премии "Муз-ТВ". В этом году большой музыкальный праздник состоится 5 июня (подробности)