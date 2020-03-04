CAS признал: копиям Родченкова верить!

Провалилась самая громкая попытка адвокатов российских спортсменов развалить допинговые дела против олимпийцев Сочи-2014. Спортивный арбитражный суд признал: даже копиям подписей доктора Григория Родченкова стоит верить.

Что за тревога с подписями?

Сейчас в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушается дело биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Они обвиненны в употреблении допинга, и лишены серебряных медалей Олимпиады-2014. Адвокаты россиянок обратили внимание, что под документами, являющимися доказательствами обвинения, стоят не настоящие подписи печально известного доктора Григория Родченкова, а их цифровые копии. На сутки повисла напряженная пауза: неужели подделка? Неужели дело развалится?

Но вскоре CAS сказал – все в порядке, так можно. И рассказали, что им пришло письмо от самого Родченкова, в котором он подтвердил свои подписи. Так что подозрения в подлоге не подтвердились. Но главный вопрос так и остался без ответа: а где сам доктор, что за него ставят копии его подписи? Кто его видел в последний раз? Кто хотя бы слышал его голос и когда? А ведь по показаниям Родченкова в ближайшее время могут надолго отстранить огромную страну от Олимпиад и чемпионатов мира. Неужели он и в этом процессе не покажется на суде?

Адвокаты сделали только хуже?

На самом деле, кроме показаний Григория Родченкова у ВАДА к Зайцевой и ее подругам полно вопросов. Самые главные из доказательств портив российских биатлонисток в этом деле выглядят знакомо:

- Царапины на крышках пробирок (считаются косвенным доказательством вскрытия этих пробирок).

- Огромные концентрации соли в пробах с Олимпиады в Сочи (считается, что так удобнее всего скрывать следы).

- Присутствие в списке «Дюшес» (перечень спортсменов, которые якобы входили в допинг-программу).

- Следы разных ДНК в пробирках Зайцевой в пробах, взятых уже после Олимпиады.

Все это косвенные доказательства. Но именно на их основе вкупе с докементами с теми самыми подписями у российских биатлонисток отобрали серебряные медали эстафеты в Сочи.

Задача российских адвокатов разбомбить доводы обвинения. Но они избрали иную тактику: для начала решили оспорить подписи Родченкова. Не прошло. И как знать, может быть столь дерзкий ход настроил суд против Зайцевой и ее подруг. С другой стороны, а было что терять?

А где сам Родченков?

Но вот что интересно. Когда только адвокаты биатлонисток намекнули, что подписи ставил не сам Родченков, тут же появились вопросы: а где сам доктор? Что-то давно его никто не видел живьем. А когда его предъявляли на экране, было множество сомнений – Он? Не он?

Исполнилось два года, как Григорий Родченков появился перед телекамерами в последний раз. Но что это были за съемки! На экране появился человек в полностью закрывающей лицо черной маске, на манер спецназовской. А глаза скрывались за темными очками. Тут Родченкова не узнал бы даже Виталий Мутко.

А потом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории полностью исчез. Нет, пресса, про него иногда вспоминала. Писали, что он по программе защиты свидетелей скрывается в Калифорнии, что якобы встречался с правительством США, что ему дали руководить какой-то лабораторией. Более того, даже сообщали что он покончил жизнь самоубийством – выпил виски со снотворным. И только последние из этих новостей активно опровергались.

Объявился доктор Родченков только в конце 2019-го. И то не лично. Написал радостное письмо по поводу того, что ВАДА отстранило Россию от двух Олимпиад. Но не от руки – СМИ публиковали скан машинописного текста.

Вот и сейчас в суд пришло только письмо то ли от Родченкова, то ли его адвоката. Жаль, кажется, мы потеряли еще один шанс узнать, что доктор жив-здоров.

А удостоверится в этом было бы нелишним. Скоро начнется самое глобальное разбирательство в CAS: ВАДА против России. На кону четырехлетнее отстранение российских спортсменов от мирового спорта. Многие обвинения строятся на показаниях Григория Родченкова, а российская сторона обвиняет его самого в подделке базы данных. Вот было бы здорово, чтобы доктор в самый ответственный момент появился в суде лично.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764123" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонистки прибыли в CAS на слушания по допинговым делам.Суд рассмотрит апелляцию спортсменок на решение МОК, поданную больше двух лет назад

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