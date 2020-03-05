За утро в России три самолета "заминированы", еще два экстренно вернулись в "Шереметьево"

Утро четверга, 5 марта, выдалось довольно напряженным для российских авиаперевозчиков. Неизвестные сообщили о бомбах на борту сразу трех самолетов.

"Заминированными" оказались лайнеры рейсов Москва - Сыктывкар, Санкт-Петербург - Симферополь и Москва-Омск. Капитаны всех трех самолетов решили не прерывать полет и благополучно добрались до мест назначения.

В первом случае речь шла о воздушном судне SSJ 100, который вылетел из "Шереметьево". В Омск направлялся лайнер А-320. А капитан самолета с рейсом Санкт-Петербург - Симферополь изначально хотел приземлиться в Ростове-на-Дону, но уже подлетев к городу, видимо, передумал и все же продолжил двигаться в сторону Крыма.

Самолет рейса Москва-Симферополь хотел приземлиться в Ростове-на-Дону

Двум другим пассажирским лайнерам в то же время пришлось вернуться в столичный аэропорт. У направлявшегося в Дубай Airbus A-330 сработала сигнализация, свидетельствующая об открытии люка.

Согласно данным источника сайта kp.ru, в "Шереметьево" борт с технической неисправностью направили на осмотр, а пассажирам рейса предоставили другое воздушное судно.

Направлявшийся в Дубай лайнер так и не смог покинуть пределы российской столицы

Также в Москву вернулся следовавший в Нижний Новгород Airbus A320. Лайнер вылетел из столицы чуть позже шести часов утра, успел добраться до точки назначения, но, сделав десять кругов над городом, вернулся в "Шереметьево", так и не высадив пассажиров. Причины такого решения на настоящий момент неизвестны.