2020-03-05T16:04:35+03:00
Звезды

Жених платит за ужины с Ольгой Бузовой по 80 тысяч рублей

Давид Манукян впервые откровенно рассказал о взаимоотношениях с поющей ведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова познакомилась с Давидом Манукяном совершенно случайноОльга Бузова познакомилась с Давидом Манукяном совершенно случайноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ольга Бузова и Давид Манукян вместе уже год. Молодые люди живут в одной квартире, ездят отдыхать на фешенебельные курорты, ужинают в дорогих ресторанах и занимаются совместным творчеством. До недавнего времени пара старалась не комментировать свои отношения, однако на днях жених певицы дал очень откровенное интервью.

Ольга Бузова познакомилась с Давидом Манукяном совершенно случайно. Молодой человек выпустил песню. Бузова обратила на нее внимание. А через некоторое время Дава принял участие в съемках клипа "Лайкер".

"Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Я сидел и смотрел на нее", - признался Манукян в очередном выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!"

По его словам, сначала он и представить не мог, что будет встречаться с Бузовой. "Сближаться начали постепенно, а потом она уехала на съемки «Плана Б»", - откровенничает Давид.

Они стали жить вместе после того как, Ольга вернулась с Бали. "Мы живем вместе, но не у нее в квартире. Она переехала ко мне", - поведал Манукян.

Блогер признался, что материально никак от своей любимой не зависит. Так, она в состоянии оплачивать ужины с Ольгой в дорогих ресторанах, где счет составляет от 20 до 80 тысяч рублей. "Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места", - отметил жених.

По его словам, когда они перестали скрывать свои отношения, то стали часто делится фотографиями и видео с поклонниками. Фанаты пары уверены: совсем скоро Дава и Бузова поженятся. Сами артисты пока хранят молчание на сей счет. Они просто наслаждаются друг другом и каждым прожитым днем.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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