"С таким свинским отношением мириться не буду": Лера Кудрявцева уходит с "Муз-ТВ" после скандала

Скандал, разразившийся после объявления новых ведущих премии "Муз-ТВ", получил неожиданный поворот. После череды публичных пикировок с главой канала "Муз-ТВ" Арманом Давлетяровым телеведущая Лера Кудрявцева приняла судьбоносное решение. Звезда покидает канал, которому отдала 20 лет жизни.

"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем", - заявила Лера Кудрявцева.

Телеведущая призналась, что ей обидно терять старых друзей, с которыми она была рядом много лет. Она не скрывает, что расстроена.

"Арман звонил несколько раз после моего первого комментария, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации", - цитирует ее "СтарХит".

arman_dav На пресс-завтраке премии "Муз-ТВ"

При этом Кудрявцева опровергла все инсинуации касательно того, что ее, якобы, не устроила сумма гонорара. Лера пояснила, что сумму с ней никто не обсуждал. Кроме того, она призналась, что спокойно отнеслась бы решению Давлетярова, если бы тот ей лично все сказал. "С таким свинским отношением мириться не буду", - сказала, как отрезала, эффектная блондинка.

Напомним, после объявления новых ведущих премии "Муз-ТВ" разразился скандал. Ведущую Леру Кудрявцеву на ежегодной церемонии заменили Ольгой Бузовой.

Кудрявцева очень эмоционально отреагировала на происходящее. Больше всего телеведущую обидело то, что о своем изгнании она узнала не от Армана Давлетярова, который был ее другом. Лера даже записала видео, в котором задалась риторическим вопросом: "Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, то возникает много вопросов. Например, есть ли вообще дружба, а?".

Арман не стал отмалчиваться и объяснил, что многолетнего контракта у них с Лерой не было. "Каждый год составы ведущих меняются. Да, действительно Лера Кудрявцева вела премию каждый год, за исключением одного. Тогда это было связано с ее декретом", - сообщил он. По его словам, в этом году организаторы премии решили в очередной раз поменять состав ведущих. "Личное уведомление о том, что их не приглашают повторно в этом году вести премию, не получили ни Настя Ивлеева, ни Михаил Галустян, ни Дмитрий Нагиев, ни другие, задействованные в предыдущих годах ведущие. Лера Кудрявцева всегда принимала участие в премии на тех же основаниях и условиях", - заверил Давлетяров.

Он уточнил, что как сотрудника канала "Муз-ТВ" Кудрявцеву уведомляют о всех изменениях, касающихся участия в проектах, где она - главное действующее лицо. "Но премия - это другое. Там меняются и составы ведущих, и артистов, и гостей церемонии. Их либо приглашают принять в ней участие, либо нет... Лично мне была непонятна обида Леры вдвойне. Ведь благодаря "Муз-ТВ" она стала визитной карточкой музыкального телевидения в России, ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас!", - подчеркнул глава канала.