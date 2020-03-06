2020-03-06T18:09:08+03:00
Звезды

"Надежда Бабкина не против стать мамой еще раз": Лера Кудрявцева сделала заявление о певице

69-летняя артистка может подарить Евгению Гору сына или дочь, заявила телеведущая
Ольга ЛИБГАРДТ
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Надежда Бабкина 17 лет счастлива со своим возлюбленным Евгением Гором.Надежда Бабкина 17 лет счастлива со своим возлюбленным Евгением Гором.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Надежда Бабкина 17 лет счастлива со своим возлюбленным Евгением Гором. Они вместе путешествуют и выходят в свет. В их отношениях по-прежнему кипят страсти. Возможно, причиной столь пылких чувств является то, что Надежда Георгиевна живет отдельно от молодого избранника.

Надежда Бабкина по-прежнему молода и хороша собой - подтянутая, модная и буквально светится изнутри. Она не скрывает, что прилежно посещает косметолога и любит тратить деньги на поддержание красоты. Многим стоит поучиться у певицы тому, как нужно беречь себя.

Когда между Бабкиной и ее избранником Евгением Гором завязались отношения, то артист не поверил,что возлюбленная старше на 30 лет. "Помню, как Женя однажды открыл мой паспорт и глазам не поверил: «Что? Сколько тебе лет?»", - смеется певица.

Гору тогда было чуть за 20. Никто не верил, что молодой и красивый парень может искренне полюбить женщину, которая годится ему в матери. Однако время расставило все по своим местам.

Мужчина буквально пылинки сдувает с Бабкиной. Надежда и Евгений вместе почти 20 лет, однако их чувства по-прежнему свежи. Может, все дело в том, что влюбленные не живут под одной крышей. Надежда Георгиевна царит в шикарных апартаментах с видом на Кремль, а Евгений живет у себя. Молодой избранник периодически навещает певицу.

"Каждое их свидание превращается в маленький праздник, и любовная лодка пары продолжает покачиваться на волнах взаимопонимания и заботы друг о друге", - поделилась мнением Лера Кудрявцева.

Она не исключает, что у пары могут появиться совместные дети. По словам телеведущей, современные технологии ушли так далеко, что женщина может стать мамой практически в любом возрасте. Если по каким-то причинам это у нее не получится, она может воспользоваться услугами суррогатной матери.

"Мне кажется, Бабкина вовсе не против стать мамой еще раз и подарить своему возлюбленному сына или дочь. У Евгения Гора детей пока нет, но, думаю, что из него получится замечательный отец: и любящий, и строгий одновременно", - цитирует Леру Кудрявцеву Woman.ru.

Кстати, Надежда Георгиевна старается не обращать внимание на сплетни недоброжелателей о ее отношениях с гражданским мужем. По словам артистки, она готова выдержать любые нападки злопыхателей и высоко ценит свои отношения с Гором. "Как нас только не пеняли, не пуляли, как не обтесывали. Но я толстокожая, я выдержу, мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях. У него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем", - сообщала звезда.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, избранник покорил ее голосом и мужской привлекательностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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