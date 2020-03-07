2020-03-07T22:10:38+03:00
Здоровье

В сети наглядно показали пользу тщательного мытья рук для профилактики коронавируса

Специалисты рекомендуют натирать ладони мылом не менее 20 секунд - за это время можно два раза исполнить песню Happy Birthday
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мойте руки с мылом на протяжении не менее 20 секундМойте руки с мылом на протяжении не менее 20 секундФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачи на протяжении уже многих лет твердят о необходимости чаще мыть руки с мылом, но этот совет постоянно игнорируют, ведь на первый взгляд ладони почти всегда выглядят чистыми.

Американская актриса Кристен Белл наглядно показала, что это не так. Девушка опубликовала у себя в Instagram коллаж из шести фотографий, на которых запечатлены руки ее матери под ультрафиолетовым светом.

На первом снимке показаны ладони до мытья рук, на втором - после обработки водой. Также были зафиксированы результаты обработки рук после 6, 15 и 30 секунд мытья с мылом. Разница колоссальная.

kristenanniebellkristenanniebell
Фотографии сделала мама актрисы
429592 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Все вы, мойте руки по 30 секунд с мылом!", - написала Кристен в описании фотографии.

Публикация за три дня собрала почти 430 тысяч лайков. Подписчики актрисы были поражены результатом и ужаснулись тому, как много бактерий на руках человека.

К слову, Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мыть ладони с мылом на протяжении не менее 20 секунд. Чтобы не считать про себя скучные цифры, можно два раза пропеть песню Happy Birthday.

А вот носить медицинские маски здоровым людям медики не рекомендуют. Сайт kp.ru писал, к чему может привести такая ошибка, и какие меры профилактики стоит применять в условиях распространения коронавируса.

Карта распространения коронавируса

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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