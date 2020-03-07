Муж изменил с подругой: Надежда Бабкина пыталась покончить с собой на девятом месяце беременности

Надежда Бабкина тщательно оберегает свою жизнь от посторонних. Певица официально была замужем лишь однажды. В 1974 году она связала свою жизнь с барабанщиком Владимиром Заседателевым. От музыканта ВИА "Лейся, песня" и ВИА "Самоцветы" она родила единственного сына Данилу. Но мало кто знает, что много лет назад артистка пыталась покончить с собой будучи на девятом месяце беременности.

Надежда Бабкина прервала молчание и раскрыла свою страшную тайну, которую хранила 45 лет. Рыдающая певица призналась, что за две недели до родов хотела умереть. Настоящая драма разыгралась в канун Нового года. 25-летняя артистка застукала мужа с другой женщиной.

"К нам в дом всегда приходили люди. Перепили крепко, кроме меня, поскольку мне вот-вот рожать. Ночь на дворе, транспорта никого нет. У нас осталась девочка-подруга", - рассказала Бабкина в эфире программы "Секрет на миллион".

Так как комната была маленькая, все улеглись спать в одном месте. "В какое-то время меня просто подняло, я захотела в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка и идет шевеление под одеялом...", - заявила 69-летняя исполнительница.

По словам Надежды Георгиевны, она испытала настоящий шок. Она не могла поверить своим глазам. Стресс был настолько сильным, что ей не хотелось жить. От рокового шага ее остановил ребенок. "В этот момент Данила в животе забился сильно. Я живот обняла, пыталась прийти в себя", - вспоминает звезда.

secretnamillion_ntv Надежда Бабкина раскрыла свою самую страшную тайну

В этот момент у нее из глаз полились слезы. "Я не знала, куда бежать, кому пожаловаться", - сообщила артистка.

Бабкина призналась, что ее сын в тот момент изо всех сил подавал ей знаки. Весь живот артистки ходил ходуном. "Данила все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына", - поделилась вокалистка.

Исполнительница народных песен добавила, что часто вспоминает пережитое. "Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они так и умерли, ничего об этом не зная", - подчеркнула Бабкина.

Надежда Георгиевна развелась с мужем только через 17 лет. По словам певицы, она осталась с Владимиром Заседателевым ради сына. "Близостей никаких не было. Мы жили как соседи. Я готовила еду, кормила, улыбалась. Меня тогда никто не научил, что надо уходить", - резюмировала знаменитость.

Сейчас она по-настоящему счастлива с 40-летним Евгением Гором. Не так давно певица заявила, что у них в отношениях возникли новые чувства. Возможно, причиной столь пылких чувств является то, что Надежда Георгиевна живет отдельно от молодого избранника. Певица царит в шикарных апартаментах с видом на Кремль, а Евгений живет у себя. Молодой избранник периодически навещает певицу. Каждое их свидание превращается в маленький праздник.

Напомним, их роман завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как Надежде Бабкиной - 53. Исполнительница призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. Артист тогда не поверил, что возлюбленная старше на 30 лет. "Помню, как Женя однажды открыл мой паспорт и глазам не поверил: «Что? Сколько тебе лет?»", - смеется певица.