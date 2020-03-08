Тащить в Киев и не пущать в Москву

У бывшего министра иностранных дел Украины Павло Климкина случился необыкновенно сильный приступ мании величия Украины.

Климкин (или, как его любовно называют свои же сограждане, Чугункин) сначала выступил с инструкцией для США, как им надо отреагировать на отказ России поддержать ограничение добычи нефти, на чем настаивала ОПЕК.

- РФ не поддержала ограничение добычи нефти вместе с ОПЕК. Цена упала на 9%, РФ теряет около 100 млн. долларов в день, но хочет торпедировать производителей сланцевого газа в США и наказать за санкции в отношении Северного Потока 2, - пан Павло, наверное, хотел написать про сланцевую нефть, но, вполне вероятно, в этот момент у него в голове что-то перещелкнуло на более привычное для украинского министра слово газ. Однако окончательно он не потерялся, а отдал распоряжение американским дипломатам. - Опять энергия как оружие, ответ США должен быть быстрым.

Шнелль, копухи! Арбайтен энергично, чтобы энергию (энергетику) не дать использовать России. Не удовлетворившись указанием Вашингтону относительно противодействия России в сфере энергетики, деятельная натура Климкина забросила его в иную сферу параллельной реальности. В интервью порталу «Обозреватель» он выдвинул не менее радикальную идею, связанную с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной в Москве, куда Россия пригласила очень многих мировых лидеров. В частности, он предложил тех лидеров, которые поедут в Россию, затащить по пути в Москву в Киев.

- Если они все-таки поедут, а это большое «если», то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как — в Москву едут, а в Киев не едут? – удивился экс-глава МИД Украины.

А что им у вас делать, Павло Анатолійович? Если у вас в Киеве Победу не празднуют. Траурные венки таскать на могилы гитлеровских приспешников, которые стали героями нынешней Украины? Но пан Павло приготовил ответ и на этот вопрос. По его словам, затащить в Киев иностранных гостей надо накануне, 8-го мая, когда Европа будет отмечать свой праздник победы над нацизмом. Даже не победы, а примирения и прощения.

Для чего? Павло Анатолійович голова! Ему палец в рот не клади. Он все продумал, у него все ходы записаны.

- Они (Кремль – прим. авт.) могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные, - поделился он тревогами своего мозга (не исключено, что головного) насчет того, что Путин может навязать приехавшим в Москву иностранным лидерам свою точку зрения на Украину, потому что иностранные гости полетят в Москву «не только венки возлагать». Что категорически, как он считает, надо предотвратить. Зерр гут колоссаль идея! Голова Климкина работает так, что просто дас ист фантастиш, как сказали бы некоторые увлекающиеся немецким кинематографом камераден.

- Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить, - резюмировал он, поставив стратегическую задачу украинской дипломатии в текущем квартале. - Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая.

Нет, все понятно. Пройдет еще неделя или две, и он дозреет до идеи, что тащить, как он напрямую выразился, маловато будет. Надо бы еще и не пущать потом. Из Киева в Москву. Колесо там самолету проткнуть, в керосин сахара насыпать, гвоздик в подошву президенту Франции подложить или немецкой канцлерин каблук сломать на туфле. С него станется.

В том, что Украина давно не самодостаточна и не мыслит себя в качестве самостоятельного суверенного государства, а видит в зеркале исключительно антиРоссию, многих уже убеждать и не надо. Симптомы сей болезни не просто явны, а вопиют на каждом углу. Но ведь могли бы хотя бы кого поумнее выбирать себе в руководство. А ведь оно было главой внешнеполитического ведомства. В ООН выступало. И это при том, что красное место для данного субъекта – глава делегации больных на переговорах с врачами в дурке.