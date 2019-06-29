Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-29T13:59:30+03:00

Президент России отметил, что в Москве будут рады, если они будут приняты [видео]

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Президент России Владимир Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на юбилей по случаю Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

«Мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников, и будем рады, если наше приглашение будет принято, - сказал он на итоговой пресс-конференции G20 в Осаке. - Если нет - не критично. Мы все равно отметим достойно».

Сайт kp.ru писал, что ранее Владимир Путин пригласил в Москву на празднования 75-летия Победы президента США Дональда Трампа, а также своего французского коллегу Эммануэля Макрона. Со своей стороны, американский лидер отметил, что серьезно рассмотрит данное приглашение.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" прошел 28-29 июня в японской Осаке. На полях саммита у президента России состоялся ряд двусторонних встреч.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU