2020-03-08T23:19:08+03:00
Звезды

"Собрать себя, распустившуюся, очень сложно": Лариса Гузеева обратилась к поклонникам

60-летняя актриса находится в клинике, где семидневное пребывание стоит почти 150 тысяч рублей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева обратилась к поклонникамЛариса Гузеева обратилась к поклонникамФото: Первый канал
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Лариса Гузеева постоянно борется с лишним весом. На днях 60-летняя актриса вновь отправилась в специализированную клинику, чтобы худеть под присмотром специалистов. Ранее звезда рассказала поклонникам, какими блюдами ее кормят, а теперь решилась обратиться к публике с предостережением.

"Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что. Без высококлассных специалистов у меня бы не получилось. Я теперь знаю себя и свои особенности, так что путь назад я заблокировала", - заявила Лариса Гузеева из клиники, которую облюбовала некоторое время назад. Семидневное пребывание в ней стоит почти 150 тысяч рублей.

Ведущая "Давай поженимся!" пожелала всем гармонии и счастья. Она также поблагодарила всех за любовь и поддержку!

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Я теперь знаю себя и свои особенности
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Ранее Гузеева признавалась, что выбирала весьма радикальные способы похудения. Она жестко голодала несколько дней. Но вес вновь очень быстро возвращался в двойном количестве. Поэтому она и доверилась врачу, стала посещать бесконечные процедуры. Только после этого появился результат. И сейчас Лариса Андреевна счастлив.

В детокс-клинике, куда она приехала неделю назад, врачи вместе со специалистами по питанию разработали специальное меню. Вся пища приготовлена на пару. Порции очень маленькие. Так, на завтрак артистка ела яичко, на полдник - брокколи и мусс с манго. На ужин - кабачок и маленький кусочек рыбки.

Гузеева надеется, что ее голодная диета будет эффективной. Звезда экрана совсем скоро хочет поразить поклонников красивой и стройной фигурой.

Кстати, минувшей осенью Лариса Гузеева уже побывала в детокс-клинике, где опробовала особое питание и различные процедуры. Актриса вернулась в Москву похудевшей и похорошевшей, чем была очень довольна.

Лариса Гузеева: как актриса искала семейное счастье.Сложно поверить, но красавице Ларисе Гузеевой исполнилось 60 лет! К юбилею актрисы и бессменной ведущей «Давай поженимся» вспомним, как она искала (и нашла!) своё семейное счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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