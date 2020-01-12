Давно сделала свой выбор: Лариса Гузеева написала завещание

Лариса Гузеева более 20 лет является бессменной ведущей программы "Давай поженимся!". За эти годы чего только не происходило в передаче. А уж какие откровения звучали на всю страну. Причем не только от лица женихов и невест.

Ларису Гузееву обожают миллионы россиян. А некоторые ее боятся. Острая на язык артистка с легкостью разбирается с хейтерами в блоге и не дают спуску дерзким гостям во время эфира программы "Давай поженимся!". Во время передачи очень часто происходят задушевные беседы телеведущей с героями, ищущими счастья. Ведь в эфире не боятся говорить на самые животрепещущие темы, которые близки каждому человеку.

Именно в студии "Давай поженимся!" Гузеева впервые рассказала о том, как боролась с алкоголизмом. Звезда фильма "Жестокий романс" призналась, что в свое время сама себя довела до плачевного состояния и буквально скатилась на дно.

По ее словам, она не могла смотреть на свое отражение в зеркале. Гузеева заявила, что она "жирная", а неделю назад все было еще хуже. "Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить - значит до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего", - разоткровенничалась она. При этом Гузеева нашла в себе силы и справилась с выпавшими на ее долю испытаниями.

Делилась она откровениями и о том, как ее бил бывший возлюбленный. "Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила! Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо - не убил, - вспоминала телеведущая. - Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей".

guzeeva_love Лариса Гузеева оставила все детям

И вот теперь новая порция шокирующих откровений. Лариса Гузеева написала завещание. Судя по всему, она давно сделала свой выбор.

"Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила. Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать. Я не сожалею. Я все отписала на детей. Дети главнее. Даже если так случится, что если с молодыми замучу, все детям. Это правильно", - сказала, как отрезала актриса.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемами. Так, звезда не раз признавалась, что давно ведет борьбу с лишним весом. 60-летняя актриса сообщала, что своими силами не справляется. "Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами", - сетовала знаменитость.