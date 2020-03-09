«Дочка, принеси папе ещё пива»: отберут ли детей у Джигана после его неадекватных выходок

Неадекватное поведение Дениса Устименко-Вайнштейна, он же Джиган, в последние дни шокировало даже самых преданных его поклонников. После рождения долгожданного сына рэпер в Майами ушёл в такой загул, что оказался в элитной клинике для наркозависимых.

Но видеоролики его прямых эфиров в Инстаграме, где певец нещадно матерится при детях, поёт им пошлые песни «ананас не ***» и требует принести папе пива, пользователи соцсетей забудут ещё нескоро. Обсуждается даже версия, что у Джигана и его жены Оксаны Самойловой американские органы опеки готовятся забрать всех четверых детей, младшему из которых нет ещё и месяца.

Возможен ли такой исход событий, сайт kp.ru спросил у звёздного адвоката Сергея Жорина.

- В теории отобрать детей могут, но в этой ситуации - вряд ли, так как есть адекватная мама, - рассказал «Комсомолке» юрист. - Детей в США может забрать только суд и только, если оба родителя для них опасны. В отношении Джигана, если будет жалоба, могут вынести замечание, провести с ним беседу, поставить на учет.

- А кто может пожаловаться на его поведение?

iamgeegun Весна! La Bella Mafia

- В Америке существует Служба защиты детей (CPS), именно в эту службу обращаются для того, чтобы заявить о жестоком обращении с ребенком. Заявить может любой человек, даже сосед, и Служба обязана провести проверку. Сотрудники приезжают по адресу, где проживает ребенок с родителями, проводят опрос родителей и свидетелей, проясняют ситуацию. Если после такой проверки сотрудники Службы сочтут, что родители допустили ошибку в воспитательном процессе, то их поставят на учет, направят на консультацию к психологу и сделают замечание, которое будет храниться в органах власти.

- А если дети плохо выглядят, голодают, у них есть следы побоев и жесткого обращения?

- Если эксперты сочтут, что поведение родителей было жестоким и безответственным, в результате чего жизнь ребенка была под угрозой и был нанесен вред его физическому и психологическому здоровью, то родителей вызывают в суд. На время суда ребенка могут отдать под опеку, либо родственникам.

Если в результате судебного слушания будет установлено, что ребенку нельзя жить с родителями, то органы обязаны установить, есть ли другие члены семьи или близкие друзья, которые могли бы временно взять на себя заботу о ребенке. После проверки биографических данных и оценки бытовых условий ребенок может быть передан им. Если таких людей нет, ребенка могут передать на патронатное воспитание, но, как правило, это происходит очень редко.

- А могут ли рэпера наказать за рукоприкладство к жене? Говорят, он бросался на Оксану...

- Касательно побоев жене - к детскому вопросу это отношения не имеет. За побои его могут привлечь к ответственности. В США есть такая ответственность, как “запрет приближаться к лицу (потерпевшему) ближе чем на” … например, 300 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765427" frameborder="0"></iframe> После рождения сына рэпер Джиган начал записывать скандальные видео.

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