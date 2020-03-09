«Джиган с женой в Америке тратят по полмиллиона в день»: пока рэпер на реабилитации, Оксана Самойлова собирается в Москву

Скандал в семье 31-летней Оксаны Самойловой и ее мужа 34-летнего Джигана знакомые пары сначала приняли за пиар-ход, желание спровоцировать интерес к рэперу в соцсетях. Мол, расходы сейчас в семье немалые, нужны искать дополнительные пути заработка. Но уже сегодня многие утверждают, что в этот раз проблемы настоящие.

Напомним, что Джиган с женой и тремя дочками улетел в начале года в Майами, где в феврале Самойлова родила сына. После чего Джиган стал так бурно праздновать долгожданное появление наследника, что его обвинили в злоупотреблении алкоголем и уличили в походах по стриптиз-клубам. Говорят, что его жена Оксана получила видео с подтверждением измен. Компрометирующие Джигана ролики появлялись и ранее: к примеру, летом он отдыхал на яхте в женской компании. Однако, никогда компромат не выводил Оксану из равновесия. Что же случилось сейчас? В СМИ сообщили, что Самойлова отправила Джигана в реабилитационную клинику. А причиной стал его уход в загул и агрессивное поведение.

Скандал в семье 31-летней Оксаны Самойловой и ее мужа 34-летнего Джигана знакомые пары сначала приняли за пиар-ходФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коллега и сосед рэпера высказал в разговоре с нами свою версию происходящего: «Джигана нельзя заставить и куда-то отправить. Он сам решился на реабилитацию и переосмысление жизни. Некоторые тут вдруг высказываются: мол, пиар. Но нет. В этом случае Оксана реагировала бы на звонки, а она общается только со своими родителями, подруг у нее нет. А пиарятся на этой ситуации блогерши типа Лены Миро, которая ничего не знает о семье. Или тут же набежали со своим видением ситуации «рэперов» и «друзей» множество». Проблема есть, но нормальные люди не пойдут о ней вещать на телепередачи, хотя уже зовут. Почему Джиган оказался на реабилитации я не знаю».

Джиган публикует в социальных сетях ролики давних путешествий, музыку, признания в любви жене и откровения о том, что находится в «психушке». Многодетный рэпер третий день находится в «Seaside Palm Beach» - это рехаб для зависимых от алкоголя и наркотиков. Элитная клиника на берегу моря с вип-размещением и индивидуальным меню обходится пациентам примерно в $80 тысяч (5,4 миллионов рублей) в месяц.

Шикарная вилла на побережье, где поселилась семья, стоит недешево. Ежедневная аренда – почти 100 тысяч рублей. Расходов хватает: к примеру, на домашнее обучение старшей дочери. «В нашем районе ничего подходящего нет, а возить по часу в семь утра: это не вариант. Поэтому наймем репетиторов и будем заниматься дома», - объясняла Самойлова. Вернувшись, в частную школу Москвы, второклассница Ариела должна будет пройти аттестацию, после чего продолжит обучения в российской школе. Контракт на наблюдение у педиатров, бытовые расходы, оплата помощников – по оценке экспертов каждый день в Америке обходится почти в полмиллиона рублей.

Поэтому сейчас, когда муж устроил «непредвиденную ситуацию» Оксана засобиралась домой. Для этого ей нужно получить разрешение от педиатра на полет с малышом Давидом, которому еще не исполнилось и месяца.

В Москве семья живет шикарно: помимо доходов Джигана, у Самойловой весьма успешный бизнес – свой бренд одежды, интернет-магазин. Сначала семья жила в пентхаусе в центре Москвы, потом перебрались в дом на Новый Риге, а два года назад купили еще более шикарный особняк в элитном подмосковном поселке.

Говорят, что его жена Оксана получила видео с подтверждением изменФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Денис Устименко-Вайнштейн родом из Одессы, музыкант всегда мечтал о большой семье. Мечту начал осуществлять после того, как на вечеринке в московском ночном клубе познакомился со студенткой из Ухты Оксаной Самойловой. Через неделю после знакомства парочка улетела на Сейшелы, уже вскоре Джиган написал песню «Холодное сердце», там есть строчка «ты та, от которой мне нужны дети»: это было посвящение Оксане. Денис и Оксана вместе 10 лет. У пары четыре ребенка, и все эти 10 лет Самойлова развивала свой бизнес и трудилась над «картинкой» счастливой семьи. «Я очень горжусь своей женой. Она ни разу не пришла ко мне и не сказала: «Милый, дай денег на новый магазин». Оксана ответственно относится к своей работе и к семейному бюджету», - хвалился в интервью Джиган.

Оксана очень старалась. Как она залатает огромную пробоину в своей «семейной лодке» - узнаем в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765427" frameborder="0"></iframe> После рождения сына рэпер Джиган начал записывать скандальные видео.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Дочка, принеси папе ещё пива»: отберут ли детей у Джигана после его неадекватных выходок

Американские органы опеки могут нагрянуть домой к рэперу по первому же звонку (подробности)

«Бедная Оксана, осталась одна с четырьмя детьми»: жена Джигана собирается подать на развод

После неадекватных выходок рэпера судьба его семьи висит на волоске (подробности)

«Ситуация серьезная, ему нужна помощь»: друг Джигана выступил с обращением о состоянии рэпера

Почему идеальный семьянин Джиган оказался в клинике для богатых наркоманов и алкоголиков (подробности)