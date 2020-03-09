Правительство пообещало россиянам экономическую стабильность, несмотря на снижение цен на нефть

В понедельник премьер Михаил Мишустин провел экстренное совещание, на котором обсуждалось, как сохранить стабильность российской экономики на фоне падения мировых цен на нефть.

9 марта цены на нефть упали на 30 процентов на фоне распада сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей, а курс евро поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

На совещание к Мишустину приехали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как заявил Антон Силуанов, несмотря на падение цен на нефть и курса рубля, правительство сможет выполнить все социальные обязательства и не будет сворачивать выполнение национальных проектов.

- Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть, - заявил Силуанов.

В Минфине посчитали: ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до 25–30 долларов за баррель на протяжении 6–10 лет.

В Интернете уже поползли слухи, что падение цен на нефть может привести к дефициту нефтепродуктов и, как следствие, росту цен на бензин.

- Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе, - пообещал глава Минэнерго Александр Новак, но никаких ценовых прогнозов делать не стал.

Как рассказал Новак, на встрече министров стран ОПЕК+, которая прошла 6 марта в Вене, Россия предлагала продлить действующее на тот момент соглашение о сокращении добычи нефти как минимум до конца II квартала.

- Чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка, - пояснил Новак.

По его словам, такое развитие событий не стало для российской стороны сюрпризом. Как заявил Новак, сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

- Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке, - сказал Новак.

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