«Это был ТОТ САМЫЙ день»: Эксперты рассуждают, что ждет нашу экономику в ближайшее время

Котировки нефти в понедельник резко упали. Все мировые биржи оказались в глубоком минусе. Рубль на мировом валютном рынке сильно ослабел по отношению к доллару и евро. Почему так произошло? И что будет дальше? «Комсомолка» собрала мнения пяти уважаемых экономистов.

Никита Кричевский, доктор экономических наук:

«Выход из сделки ОПЕК+ - это победа здравого смысла»

- Лично мне соглашение с ОПЕК изначально виделось ущербным. Мы и другие страны сокращаем добычу, но, поскольку свято место пусто не бывает, на рынок тут же зайдут другие производители, в первую очередь, американские сланцевики. Так и случилось. Пока мы скрепя зубами теряли рынки и покупателей, а нефть дорожала, американцы подняли добычу на 4 млн барр. в сутки, в результате экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт, то есть Америка стала нетто-экспортером. Сегодня добыча США находится на историческом максимуме в 13 млн барр./сут, что на 15% выше добычи России, а экспорт нефти из США за срок действия соглашения вырос в пять раз.

Выход из сделки ОПЕК+, особенно после того, как на последнем совещании в Вене саудиты, насколько я знаю от окружения Новака, перешли к неприкрытому шантажу и тактике выкручивания рук – это не только победа здравого смысла, но и знак проявления национальной гордости. Последствия, безусловно, будут, как позитивные, так и негативные, наподобие некоторого ужесточения санкционного режима против России. Важно другое: мировые цены на нефть ниже заложенных в нашем бюджете не упадут, по крайней мере, надолго – финансовый баланс в мире давно уже другой, куда более высокий по сравнению с тем, что было в конце 1990-х. А значит опасаться за финансовую стабильность российской бюджетной системы нечего. Что касается внутренних цен, процентных ставок или устойчивости рубля, то это зависит от компетенций ЦБ.

Сегодня добыча США находится на историческом максимумеФото: REUTERS

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Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры»:

«Дешевая нефть поможет Китаю запустить свою экономику»

- В истории любого кризиса есть ТОТ САМЫЙ день. В 1998 году это было 17 августа.

В 2008 – день падения Lehman Brothers. В 2014 был страшный день падения рубля на безумные проценты. Ну а сегодня – сегодня. Этот день запишут как черный понедельник. Ибо с этого дня можно будет исчислять и рассказывать об истории очередного кризиса, абсолютно рукотворного. В тот момент, когда был вариант или поддержать относительно комфортные для страны цены на нефть, или разрушить, но не отдать ни пяди рынка супостатам, было принято решение – драться за рынки. И спровоцировать войну на нефтяном рынке. Или – наоборот – быть спровоцированными.

Я не хочу обсуждать, правильное это было решение или нет. Какая сейчас уже разница?! Но рассуждая на тему, кто прав и кто виноват, кто у кого хочет «оттяпать» кусочек нефтяного пирога, мы выпускаем из виду очень важный момент. Цена на нефть (как и на любой иной товар), это не только функция предложения, а еще и спроса. Со спросом сейчас, и правда, беда. Пока основной импортер нефти в мире - Китай - не запустит свою экономику вновь, нефть ни по $50, ни по $100, ни даже по $30 особо не нужна. Ее переизбыток. В то же время дешевая нефть может помочь Китаю запустить свою экономику. А там, глядишь, растущая и выздоравливающая экономика Китая потащит нефть наверх. Диалектика, однако.

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Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС):

«Скоро все поймут, что реальный лидер на рынке нефти - это Россия»

- В дорогой нефти заинтересованы в большей степени США и Саудовская Аравия, чем Россия. Для Дональда Трампа очень важно, чтобы ключевые индексы фондовой биржи США демонстрировали исторический максимум. А они сильно просели. И это недопустимо в преддверии ноябрьских выборов. Поэтому президент США будет готов на любые компромиссы, в том числе, и с Россией, и с любыми другими партнерами.

Мы не сильно зависим от нефти. Если мы посмотрим по структуре нашего экспорта, чисто нефть составляет 35%, а чисто нефть и нефтяные продукты – это 55% дохода бюджета. Это самая низкая зависимость среди абсолютно всех стран ОПЕК. И если у нас профицит 2,1 триллиона рублей в 2019 году, то у Саудовской Аравии дефицит. Он составляет, как минимум, $50 млрд. С падением цен на нефть он вырастает до $100 млрд. И тогда бюджет Саудовской Аравии трещит по швам.

Скоро все поймут, что реальный лидер на рынке нефти - это РоссияФото: REUTERS

В такой ситуации к нам придут и будут просить заключить соглашение, которое выгодно нам. И цены стабилизируются. Мы найдем общее понимание, но будет всем понятно, что основной лидер на рынке нефти – это Россия.

Источник - прямой эфир Радио Комсомольская правда

Рустам Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников:

«У нас самая низкая в мире себестоимость добычи нефти»

- То, что произошло сейчас, это последствия, скорее информационной атаки, чем реального соотношения спроса и предложения. Спрос на нефть падает, как известно, из-за коронавируса. И по прогнозам самих китайцев март будет месяцем абсолютного минимума в их экономике. В апреле начнется восстановление. И это, конечно, повлияет на стоимость нефти на мировом рынке. Пока ситуация такова, что цены падают. Это падение вряд ли будет долговременным, но оно может быть очень глубоким.

Как конкретно все будет дальше развиваться, сказать сложно. Для России нынешняя цена не очень приятна, но в течение некоторого промежутка времени мы в состоянии перетерпеть такие цены. У нас самая низкая в мире себестоимость добычи нефти. И при этом самые высокие налоги в мире на нефтяников. Фактически в прибыли от продажи нефти налоги в среднем по России составляют 85% - это беспрецедентный уровень в мире.

Источник - прямой эфир Радио Комсомольская правда

Андрей Колганов, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова:

«Рынок еще может отыграть все обратно»

- Определенный смысл в покупке валюты сейчас, пока она еще сильнее не подорожала, есть. Но только в том случае, если они планируют расходы в долларах в ближайшее время. Если речь о планах на лето, я бы, честно говоря, рекомендовал не суетиться, потому что рынок может все отыграть обратно. Такой сценарий не исключен. Ситуация зависит от того, будет достигнуто соглашение в рамках ОПЕК+ или нет (очередное заседание картеля пройдет 17 марта), найден ли будет компромисс между Россией и Саудовской Аравией по поводу сокращения добычи нефти. Ситуация сложная, потому что торговая война идет не столько между Россией и Саудовской Аравией, сколько между ОПЕК и США.

Источник - прямой эфир Радио Комсомольская правда