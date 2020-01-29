"Все было совсем плохо": знакомый раскрыл подробности о здоровье Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк по-прежнему продолжает борьбу с тяжелым недугом. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. Родственники актрисы с начала года не дали ни одного комментария о состоянии здоровья артистки. Хранят молчание и ее пиарщики. Меж тем, музыкальный критик Сергей Соседов немного приоткрыл завесу тайны.

"Я лично Настю не видел, но, говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда", - рассказал Сергей Соседов.

Музыкальный критик лично знаком с Анастасией Заворотнюк и поддерживает родственников актрисы в их решении ничего не рассказывать о ее состоянии здоровья. Не раскрывается и ее истинный диагноз.

"То, что ее лечение максимально закрыто, - это правильно. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная?", - цитирует Соседова Собеседник.Ru.

По его слова, сейчас актриса находится в стабильно тяжелом состоянии. "Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", - уточнил он.

Напомним, Анастасии Заворотнюк, проходила лечение в реабилитационном центре. Родные звезды три месяца назад рассказали, что она борется с тяжелой болезнью. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев.

Сейчас близкие сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги, о чем они неоднократно заявляли. Последнее сообщение от них в соцсетях было опубликовано за несколько дней до наступления 2020 года: "Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году, кто сопереживал, поддерживал, искренне посылал свои добрые мысли Анастасии. Мы желаем вам всего самого светлого, долгожданного и удивительного. Пусть будут счастливы и здоровы ваши родные и любимые, пусть не покидает вас удача, пусть сбываются мечты! Счастливого праздника и только хороших вестей в Новом году!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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