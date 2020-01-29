"Все было совсем плохо": знакомый раскрыл подробности о здоровье Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк по-прежнему продолжает борьбу с тяжелым недугом. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. Родственники актрисы с начала года не дали ни одного комментария о состоянии здоровья артистки. Хранят молчание и ее пиарщики. Меж тем, музыкальный критик Сергей Соседов немного приоткрыл завесу тайны.
"Я лично Настю не видел, но, говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда", - рассказал Сергей Соседов.
Музыкальный критик лично знаком с Анастасией Заворотнюк и поддерживает родственников актрисы в их решении ничего не рассказывать о ее состоянии здоровья. Не раскрывается и ее истинный диагноз.
"То, что ее лечение максимально закрыто, - это правильно. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная?", - цитирует Соседова Собеседник.Ru.
По его слова, сейчас актриса находится в стабильно тяжелом состоянии. "Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", - уточнил он.
Напомним, Анастасии Заворотнюк, проходила лечение в реабилитационном центре. Родные звезды три месяца назад рассказали, что она борется с тяжелой болезнью. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев.
Сейчас близкие сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги, о чем они неоднократно заявляли. Последнее сообщение от них в соцсетях было опубликовано за несколько дней до наступления 2020 года: "Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году, кто сопереживал, поддерживал, искренне посылал свои добрые мысли Анастасии. Мы желаем вам всего самого светлого, долгожданного и удивительного. Пусть будут счастливы и здоровы ваши родные и любимые, пусть не покидает вас удача, пусть сбываются мечты! Счастливого праздника и только хороших вестей в Новом году!".
Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему молчит родня Анастасии Заворотнюк после слухов о выписке актрисы
Анастасия Заворотнюк, а точнее тяжелая болезнь, которая подорвала здоровье актрисы, стала лакомым куском для любителей почесать языком. Чувствуя свою безнаказанность, сплетники придумывают одну небылицу за другой (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»