"Жена в больнице?": рэпера Джигана подозревают в избиении Оксаны Самойловой

В минувшие выходные вся страна с замиранием сердца следила за драмой, которая разыгралась в семье рэпера Джигана. После ряда неадекватных выходок певец угодил в рехаб. Поговаривают, что в наркоклинику его отправила жена Оксана Самойлова. И если музыкант с завидной регулярностью продолжает делиться с поклонниками фото и виде в своем аккаунте, то о матери четверых детей уже больше суток ничего не слышно.

Поклонники всерьез взволнованы состоянием жены рэпера Джигана - Оксаны Самойловой. После того, как достоянием общественности стали известны некоторые детали жизни супругов, модель не выходит на связь. Говорят, многодетная мама итак находилась в депрессии после рождения четвертого ребенка, а после скандала с мужем ее состояние ухудшилось.

iamgeegun Мой сын David! Welcome to this wonderful world, My Kingdom! God Bless!

Пользователи соцсетей переживают, что Самойлова могла быть избита мужем. Ходят слухи, что агрессия со стороны Джигана коснулась и малолетних детей. Якобы, именно после того, как певец распустил руки, Оксана вызвала врачей, которые увезли рэпера в реабилитационный центр.

"Где Оксана?", "Почему ничего не слышно об Оксане?", "Джига, скажи что это вранье, не верю, что ты мог ее избить", "Бро, надеюсь, это гон, что ты поднял руку на жену", "Это правда, что Ваша жена в больнице?", "Почему Cамойлова не выходит на связь?", "Если она в больнице, то кто сидит с детьми?", "Не верю, что все так далеко зашло, только не это. Но я не припомню, чтобы Оксана так долго ничего не выкладывала", - переживают фолловеры.

А некоторые особо внимательные фанаты, наблюдавшие за прямыми эфирами рэпера, утверждают, что в один из кадров якобы попала рука Оксаны в крови. Однако это видео было моментально удалено и никаких подтверждений данному факту нет.

iamgeegun Моя Муза!

Стоит отметить, что за все время Оксана Самойлова дала пока единственный комментарий по поводу срыва мужа. "Я просто не хочу просыпаться в этом мире", - написала она.

В окружении пары говорят, что ситуация с Джиганом очень серьезная. Мол, рэпер действительно переживает сложный период и не нужно его травить. При этом появилась информация, что жена музыканта готовит документы на развод и намерена в ближайшее время вернуться с детьми в Россию.

А ведь изначально семья планировала задержаться в Штатах на год. Как бы то ни было, в аккаунтах Джигана и его возлюбленной поклонники оставляют сотни комментариев со словами поддержки и просьбой супругов не разводиться.

Напомним, о том, что в звездной семье не все так гладко, стало известно несколько дней назад. Сначала Джиган шокировал публику, попросив пятилетнюю дочь принести ему пиво, потом неоднократно выходил в прямой эфир, оскорбляя фанатов. Более того, певец вступил в словесную перепалку с рэпером Гуфом. Последний обвинил его в изменах жене, уверяя, что часто встречается с ним в стриптиз-клубе. После пьяных выходок артист публично извинился перед женой. Он продолжает это делать и сейчас. Так, под одним из совместных видео рэпер написал : "Моя Муза!".

iamgeegun Защищать и оберегать!

Оксана Самойлова познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать к океану. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая, которую он давно искал. Он сделал любимой предложение. Пара поженилась в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей супругов можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился 18 февраля в 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ситуация серьезная, ему нужна помощь»: друг Джигана выступил с обращением о состоянии рэпера

Почему идеальный семьянин Джиган оказался в клинике для богатых наркоманов и алкоголиков (подробности)