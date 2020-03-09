2020-03-09T17:45:01+03:00
Звезды

"Я все": рэпер Джиган оставил пугающее сообщение

Музыкант переживает тяжелый период в жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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В звездной семье не все так гладко, стало известно несколько дней назадВ звездной семье не все так гладко, стало известно несколько дней назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Громом среди ясного неба стало для поклонников известие о том, что в семье рэпера Джигана не все гладко. Сам музыкант вторые сутки находится в рехабе, он сбрил брови, а наркологическую клинику называет не иначе, как "психушкой". И пока публика пишет в соцсетях слова поддержки жене исполнителя Оксане Самойловой, которая осталась одна с четырьмя малолетними детьми на руках, сам многодетный отец оставляет пугающие сообщения.

На днях у рэпера Джигана неожиданно случилась беда. Он всю неделю был нервным, выпивал и, поговаривают, даже поднимал руку на жену Оксану Самойлову и детей. Супруга выпады мужа терпеть не стала и, опять же по слухам, вызвала людей в белых халатах. Они увезли рэпера в рехаб, где сутки пребывания стоят 200 тысяч рублей.

"Я в психбольнице... Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Бассейн у меня есть. Я в психушке, психбольной", - объявил музыкант. Вроде бы на территории клиники запрещено пользоваться гаджетами, но рэпер каким-то образом продолжает выходить в эфир.

Он записывает сторис и публикует сообщения. Одно из последних выглядит по-настоящему пугающе. "Я все", - написал Джиган под роликом.

И без того взволнованные поклонники взмолились: "Отберите у Джигана телефон", "Что значат его слова?", "Накрыло Джигана плохой волной", "Он сошел с ума?", "Идиллия рухнула как карточный домик". "Никогда ни за кого так не переживала, как за вашу семью! Пусть все у вас скорее нормализуется", "Что с тобой? Соберись! Ты же хороший парень! У тебя такая замечательная семья!", "Джига, давай поправляйся! У тебя крутая семья! Не бросай их!", "Помогите ему кто-нибудь!", "Джиган явно не в себе, даже брови сбрил, очередной неадекватный прямой эфир, несвязная речь", "Человек не в себе".

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Сейчас я первый раз в жизни в настоящем тотальном декрете
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Что касается Оксаны Самойловой, то последнее сообщение от нее было в сторис. Многодетная мать написала лаконичное: "Я просто не хочу просыпаться в этот мир". Больше произошедший в семье скандал она никак не комментирует.

В ее аккаунте поклонники оставляют сотни комментариев со словами поддержки и просьбой не разводится с Джиганом. "Оксана! Просто нужно простить, четверо детей", "Какое расставание. Себе, деткам, а их четверо, Джигану жизнь поломаете, женщина должна быть мудрее!", "Оксана только родила, она кормящая мама и я сочувствую ей, такие нервы сейчас совсем ни к чему", "Оксаночка, вы умница, красавица, мама четырех прекрасных детей. Все будет хорошо. Держитесь! Вы нужны деткам", - пишут фолловеры.

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Моя внутренняя Росомаха, видимо, усовершенствовала свои навыки с последней беременности и в этот раз решила восстановиться просто за пару недель
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Напомним, о том, что в звездной семье не все так гладко, стало известно несколько дней назад. Сначала Джиган шокировал публику, попросив пятилетнюю дочь принести ему пиво, потом неоднократно выходил в прямой эфир, оскорбляя фанатов. Более того, певец вступил в словесную перепалку с рэпером Гуфом. Последний обвинил его в изменах жене, уверяя, что часто встречается с ним в стриптиз-клубе.

После пьяных выходок артист публично извинился перед женой. Но модель намерена подать на развод.

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Кажется, Майя поняла, что звание младшего в семье было не таким уж и плохим
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Напомним, Оксана Самойлова познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать к океану. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая, которую он давно искал. Он сделал любимой предложение. Пара поженилась в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей супругов можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился 18 февраля в 2020 года.

После рождения сына рэпер Джиган начал записывать скандальные видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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