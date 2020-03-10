2020-03-10T19:06:05+03:00
Звезды

Даша Жукова впервые показала очень красивую дочь от Романа Абрамовича

Шестилетняя Лея очень похожа на свою маму
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дарья Жукова.Дарья Жукова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дарья Жукова воспитывает двоих детей от миллиардера Романа Абрамовича. Сын пары Аарон-Александр родился в 2009 году. Спустя четыре года на свет появилась дочь Лея. Основательница музея современного искусства "Гараж" до недавнего времени не показывала наследников. Однако месяц назад она опубликовала фото подросшего первенца, а теперь решила показать и дочку.

Даша Жукова активно ведет блог и часто делится совместными снимками с друзьями. А вот фото детей в ее аккаунте до недавнего времени не было. Более того, даже папарацци крайне редко удавалось подловить бывшую возлюбленную Романа Абрамовича с наследниками.

Поэтому снимок Даши и Леи произвел настоящий фурор. В кадре звездная мама и дочка улыбаются. Малышка положила руку на плечо родительницы.

dashadasha
Даша Жукова с дочкой Леей
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"За мир, в котором ничто не помешает нашим дочерям воплотить свои самые смелые планы!", - подписала снимок Жукова. Поклонники пришли в восторг от того, что смогли увидеть младшую дочь миллиардера.

"Очень милые!", "Первое фото Леи!", "До чего она хороша!", "Какая она хорошенькая", "Кудряшка Сью", "Очень красивая девочка", "Наконец-то вы ее показали!", - пишут фолловеры.

Не остались в стороне и звездные друзья Жуковой. Актриса Гвинет Пэлтроу, дизайнер Диана фон Фюрстенберг и мама Илона Маска оставили в комментариях сердечки. А Ксения Собчак написала: "Становитесь все больше и больше похожи".

Напомним, Дарья Жукова стала третьей женой Романа Абрамовича. Пара рассталась в 2017 году.

Сейчас 38-летняя галеристка замужем за 34-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Пара сыграла роскошную свадьбу в швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Невеста блистала в элегантном платье от Valentino. После официальной части молодожены пригласили гостей на вечеринку в русском стиле, организованную в пятизвездочном отеле Kulm, которой владеет семья жениха. Торжество обошлось паре в 6,5 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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