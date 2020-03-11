2020-03-11T01:51:34+03:00
Звезды

Оксана Самойлова заговорила после скандала с рэпером Джиганом

Модель вышла на связь с поклонниками
Ольга ЛИБГАРДТ
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Оксана Самойлова заставила всерьез поволноваться публику после известий о том, что рэпер Джиган находится в реабилитационной клиникеОксана Самойлова заставила всерьез поволноваться публику после известий о том, что рэпер Джиган находится в реабилитационной клиникеФото: Instagram.com
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Оксана Самойлова нашла в себе в силы выйти на связь с поклонниками. Трое суток общественность не находила себе места, теряясь в догадках, что же происходит с моделью и детьми после того, как разразился скандал с участием мужа звезды Инстаграма рэпера Джигана.

Оксана Самойлова после известий о том, что рэпер Джиган находится в реабилитационной клинике, заставила всерьез поволноваться публику. После ряда неадекватных выходок певец угодил в рехаб. И если музыкант с завидной регулярностью продолжал делиться с поклонниками фото и видео в своем аккаунте, то о матери четверых детей ничего не слышно.

Она за все время дала единственный комментарий по поводу срыва мужа. "Я просто не хочу просыпаться в этом мире", - написала красавица три дня назад, после чего буквально исчезла.

Поговаривали, что многодетная мама итак находилась в депрессии после рождения четвертого ребенка, а после скандала с мужем ее состояние и вовсе ухудшилось. И вот, наконец, к радости поклонников, модель подала весточку.

samoylovaoxanasamoylovaoxana
Хорошо, что у меня есть мои дети
380416 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она разместила в блоге фотографию. В кадре Оксана позирует в окружении наследников. "Хорошо,что у меня есть мои дети", - подписала она трогательный снимок. Трое дочек нежно обнимают и целуют мамочку, в то время как новорожденный Давид мирно спит в коляске.

Публика с облегчением выдохнула. Многие кинулись оставлять одинаковые сообщения. "Все будет хорошо", - пишут, как один, фанаты.

В комментариях Самойлову поддержали не только обычные фолловеры, но и звезды. Первой откликнулась Вера Брежнева. "Сохраните себя, мысленная поддержка от всех нас", - написала певица.

Напомним, минувшие выходные вся страна с замиранием сердца следила за драмой, которая разыгралась в семье рэпера Джигана. Сначала певец шокировал публику, попросив пятилетнюю дочь принести ему пиво, потом неоднократно выходил в прямой эфир, оскорбляя фанатов. Более того, артист вступил в словесную перепалку с рэпером Гуфом. Последний обвинил его в изменах жене, уверяя, что часто встречается с ним в стриптиз-клубе.

После ряда неадекватных выходок певец угодил в рехаб. Поговаривают, что в наркоклинику его отправила жена Оксана Самойлова. Пользователи соцсети переживали, что муж мог избить Оксану. Ходили слухи, что агрессия со стороны Джигана коснулась и малолетних детей. Якобы, именно после того, как певец распустил руки, модель вызвала врачей, которые увезли рэпера в реабилитационный центр.

В окружении пары не скрывают - ситуация с Джиганом очень серьезная. Мол, рэпер действительно переживает сложный период и не нужно его травить. При этом появилась информация, что жена музыканта готовит документы на развод и намерена в ближайшее время вернуться с детьми в Россию. А ведь изначально семья планировала задержаться в Штатах на год.

Казалось, что в семье царит идиллия. У них сразу все было красиво. Оксана Самойлова познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать к океану. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая, которую он давно искал. Он сделал любимой предложение. Пара поженилась в красивую дату 12.12.12. К слову, в рождении детей супругов можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился 18 февраля в 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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