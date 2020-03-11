2020-03-11T22:52:29+03:00
В мире

Что нужно знать российским туристам в Италии в связи с коронавирусом: в посольстве РФ ответили на главные вопросы

Россиянам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на Апеннины
Иван СЫСОЕВ
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Гость Венеции вынужден надеть ещё одну маску кроме традиционной карнавальной.Гость Венеции вынужден надеть ещё одну маску кроме традиционной карнавальной.Фото: REUTERS
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Жесточайшие ограничительные меры правительства Италии по предотвращению заражений коронавирусом еще не дают ощутимого эффекта. Число жертв заразы продолжает расти. По официальным данным, инфицированных в стране уже двенадцать с половиной тысяч, смертельных случаев зарегистрировано 827. Тысяча человек находится в отделениях интенсивной терапии.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение включить Италию в число стран, гражданам которой временно не будут выдавать визы в Россию. С 13 марта итальянцы не смогут въехать в нашу страну по туристическим и частным мотивам. Выдача деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных виз не приостанавливается.

Как сообщили "КП" в российском посольстве в Италии, данная мера является временной и связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Италии. Кроме того, наши дипломаты вновь настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию. Въезд в страну туристам запрещен, всех прилетающих не выпускают из транзитных зон аэропорта, а отправляют назад тем же рейсом. Исключения делаются только для тех, кто сможет доказать служебную необходимость, потребность в медицинских услугах или имеет постоянное место жительство в Италии.

Те же наши путешественники, которые находятся в стране сейчас, могут беспрепятственно покинуть Италию. Единственное, чтобы добраться до аэропорта, придется заполнить специальный модуль-заявления с сайта МВД Италии, необходимый для предъявления полиции в случае проверки.

Все находящиеся в Италии россияне, в случае возникновения проблем могут обратиться в российские консульские учреждения в Милане, Генуе, Палермо и Риме по телефонам для экстренной связи:

Рим: +39 366 5604614

Милан: +39 335 5497974

Генуя: +39 340 7576518

Палермо: +39 388 4066469

Между тем

Полеты в ряд итальянских городов Италию приостановила авиакомпания «Аэрофлот». До 30 апреля отменены рейсы в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью. В Рим "Аэрофлот" продолжает совершать три рейса в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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