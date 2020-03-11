Что нужно знать российским туристам в Италии в связи с коронавирусом: в посольстве РФ ответили на главные вопросы

Жесточайшие ограничительные меры правительства Италии по предотвращению заражений коронавирусом еще не дают ощутимого эффекта. Число жертв заразы продолжает расти. По официальным данным, инфицированных в стране уже двенадцать с половиной тысяч, смертельных случаев зарегистрировано 827. Тысяча человек находится в отделениях интенсивной терапии.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение включить Италию в число стран, гражданам которой временно не будут выдавать визы в Россию. С 13 марта итальянцы не смогут въехать в нашу страну по туристическим и частным мотивам. Выдача деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных виз не приостанавливается.

Как сообщили "КП" в российском посольстве в Италии, данная мера является временной и связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Италии. Кроме того, наши дипломаты вновь настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию. Въезд в страну туристам запрещен, всех прилетающих не выпускают из транзитных зон аэропорта, а отправляют назад тем же рейсом. Исключения делаются только для тех, кто сможет доказать служебную необходимость, потребность в медицинских услугах или имеет постоянное место жительство в Италии.

Те же наши путешественники, которые находятся в стране сейчас, могут беспрепятственно покинуть Италию. Единственное, чтобы добраться до аэропорта, придется заполнить специальный модуль-заявления с сайта МВД Италии, необходимый для предъявления полиции в случае проверки.

Все находящиеся в Италии россияне, в случае возникновения проблем могут обратиться в российские консульские учреждения в Милане, Генуе, Палермо и Риме по телефонам для экстренной связи:

Рим: +39 366 5604614

Милан: +39 335 5497974

Генуя: +39 340 7576518

Палермо: +39 388 4066469

Между тем

Полеты в ряд итальянских городов Италию приостановила авиакомпания «Аэрофлот». До 30 апреля отменены рейсы в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью. В Рим "Аэрофлот" продолжает совершать три рейса в день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765862" frameborder="0"></iframe> Миланский аэропорт Мальпенса опустел из-за вспышки коронавируса.Кадры опустевшего из-за коронавируса Миланского аэропорта Мальпенса

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией

Такое решение приняли в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ (подробности)

Россия перестанет выдавать визы итальянцам из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом достигла своего пика. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции COVID-2019, стартовавшей в Китае в конце декабря прошлого года, мировой пандемией. (подробности)