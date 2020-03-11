Россия перестанет выдавать визы итальянцам из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом достигла своего пика. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции COVID-2019, стартовавшей в Китае в конце декабря прошлого года, мировой пандемией.

Италия по-прежнему лидирует по числу летальных случаев от коронавируса. Умирает каждый 20-й заболевший. Число скончавшихся уже превысило 630 человек, а заболевших - более 10 тысяч. В связи с этим Россия вводит временный запрет на выдачу виз для итальянских граждан. Сделают исключение только для получения дипломатических, служебных, гуманитарных и деловых виз.

- С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных, - заявили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В 2019 году Россию посетили более 158 тысяч итальянцев, согласно данным Федеральной миграционной службы. Все эти люди были поставлены на миграционный учет.

При этом виз было выдано довольно немного — более 1,7 тысяч, а вот выписано приглашений от российских друзей и родственников - более 9 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765862" frameborder="0"></iframe> Миланский аэропорт Мальпенса опустел из-за вспышки коронавируса.Кадры опустевшего из-за коронавируса Миланского аэропорта Мальпенса

Также с 13 марта Москва вводит ограничения на авиасообщения с Францией, Испанией, Германией и Италией. В этих странах с каждым днем выявляют все больше случаев заражения смертоносной инфекцией COVID-2019.

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит ограничения на полеты в эти страны на период с 13 марта по 30 апреля. Авиаперевозчик не будет летать из Москвы в испанские города Аликанте, Валенсию, Малагу и Пальма-де-Майорку. Прекратятся полеты во французский Марсель, Лион, Ниццу. Немецкие Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Италия лишится рейсов в Москву из Милана, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью. Из Петербурга прекратятся полеты в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин. Остальные российские авиакомпании пока не вводят аналогичных ограничительных мер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

КСТАТИ

Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией

Такое решение приняли в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ (подробности)

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