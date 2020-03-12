Пандемия коронавируса: Как не поддаться панике, слушая новости

Пандемия - непонятное, но пугающее слово. Авиасообщение между многими странами приостановлено. Не известно, когда все это кончится и, главное, чем кончится. Сводки новостей каждую минуту приносят новые данные по числу заболевших. Как в такой обстановочке не поддаться панике? Психологи-практики делятся в сети своими методами, а «КП» выбрала самые эффективные и реалистичные из них.

Вероника Крайнова, клинический психолог, психоаналитик:

1. Скажите «да» удовольствию и приятным эмоциям. Делайте то, что вам интересно, что дает вам удовольствие и радует вас. Хобби, общение, прогулки, физическая активность, книги, фильмы.

2. Отдыхайте. Если вы трудоголик, который вечером падает от усталости и одновременно гордится, как он отработал 12-часовой день, то скажите себе «стоп», в этом месте вам точно нужны здоровые границы.

3. Не торопитесь. Спешка усиливает стресс. И в большинстве случаев она себя не оправдывает. Попробуйте замедлиться, и делать все спокойно и размеренно.

4 Выберите надежные источники информации. Не надо читать в ленте соцсетей все подряд про коронавирус и проводить за этим весь вечер. Сейчас очень много спекуляций на этой теме. Выберите несколько источников, которым вы доверяете (хорошие врачи, проверенные СМИ).

5. Примите разумные меры безопасности. Здравый смысл никто не отменял, решите для себя, какие меры вы хотите и готовы принять для профилактики и подготовки, и сделайте это.

Валерия Кваша, психолог:

1. Первое лекарство простив паники - заземление. Если чувствуете, что эмоции вас переполняют, поставьте обе ноги на пол (ровно, не скрещивая). Ощутите свои ступни, как вы на них опираетесь. Можно делать это стоя, или сидя, но колени должны быть согнуты под прямым углом.

2. [Нормализуйте] Дыхание. Есть разные дыхательные техники — подойдет любая. Можете просто глубоко вдыхать и выдыхать в течение трех минут.

3. Кризисный план. Тревога — это постоянное переживание о будущем. Продумайте, что будете делать при самом плохом исходе. Составьте детальный план:

- что сделаете, если почувствуете недомогание?

- к какому врачу обратитесь?

- к кому пойдете, если он не сможет вас принять?

- как будете сдавать анализы?

- что сможете сделать в случае усиления симптомов?

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