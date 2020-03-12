Коронавирус против туристов: Чехия больше не выдает визы, Словакия закрыла аэропорты

Туризм и авиаперелеты – две отрасли экономики, которые сейчас страдают от коронавируса больше всего. Сорваны планы сотен тысяч, если не миллионов путешественников – отпуска, командировки, поездки к родным.

Напомню о самом важном:

- в полночь 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с четырьмя странами Европы: Италией, Испанией, Францией и Германией.

- Израиль вечером 12 марта, по сути, закрыл свои границы для туристов.

- Индия с 13 марта аннулирует уже выданные визы – то есть фактически страна тоже закрыта для иностранцев.

Однако ситуация меняется не то что каждый день, а каждый час. “КП” собрала самые важные решения разных стран, которые касаются туристов. Ищите в списке те места, куда вы собираетесь (или собирались) в отпуск.

ЧЕХИЯ

Власти Чехии пошли на кардинальный шаг – прекратили выдавать шенгенские визы. В стране 12 марта объявлена чрезвычайная ситуация на 30 дней.

"В соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чешской Республике, правительство приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС", - таково официальное сообщение посольства Чехии.

Иностранцам из 30 стран с высоким риском вообще запрещен въезд в Чехию – однако Россия к ним не относится. Это значит, что те путешественники, у которых виза уже есть, смогут прилететь в Прагу или Карловы Вары. Возобновляется погранконтроль на сухопутных границах с Германией и Австрией (обычно внутри шенгена его нет). Международные поезда и автобусы (а автобусное сообщение между Россией и Чехией есть) не пустят в страну с полуночи 13 марта. Таким образом, попасть в Чехию можно только самолетом или на машине.

Все рестораны, кафе и другие заведения общепита будут работать только до 20 часов. Закрываются выставки, рынки, ярмарки и вообще все мероприятия с участием больше 30 человек.

ГЕРМАНИЯ

С 14 мая закрываются все крупнейшие музеи Берлина: Старая национальная галерея, Старый музей, музей Боде, Пергамский музей, Берлинская картинная галерея и другие.

ИСПАНИЯ

Закрыты все музеи Мадрида – Прадо, Музей Королевы Софии, Музей Тиссен-Борнемисса и другие. В Барселоне теперь не попасть в собор Святого Семейства, а ведь именно ради этого творения Антонио Гауди в Барселону стремятся многие путешественники.

НИДЕРЛАНДЫ

В Амстердаме закрыты два главных музея – Рейксмузеум и Музей Ван Гога.

АВСТРИЯ

Популярный горнолыжный курорт Ишгль закрывается с 14 марта и до начала мая. Не будут работать подъемники, отменены все мероприятия. Дело в тм, что в Ишгле выявлено сразу 14 случаев инфекции.

ЭСТОНИЯ

Эстония закрыла все свои порты для круизных судов до 1 мая. Круизы по Балтийскому морю популярны в том числе и у россиян, так как многие маршруты проходят через Санкт-Петербург.

ШРИ-ЛАНКА

С 11 марта больше нельзя получить визу на Шри-Ланку по прибытию в аэропорту – этим удобным способом обычно и пользовались отпускники. Прилететь на остров в Индийском океане по-прежнему можно, только надо заранее оформить электронную визу.

ФИЛИППИНЫ

Столица страны Манила до 14 апреля на карантине. Иностранцы вообще не смогут туда въехать.

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